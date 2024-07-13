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الرياضة

دي ماريا يتغزل في «فترة باريس»!

دي ماريا يتغزل في «فترة باريس»!
13 يوليو 2024 14:46

أنور إبراهيم (القاهرة)
في حديث طويل لمجلة «فرانس فوتبول»، كشف النجم الدولي الأرجنتيني أنخيل دي ماريا «36 عاماً» النقاب عن اسم النادي الذي غير مجرى حياته، والمدرب الذي شهد معه أفضل مواسمه الكروية، خلال مسيرته الطويلة.
وعلى عكس مواطنه وصديقه ليونيل ميسي، الذي لم يعش الحياة التي يتمناها عندما كان لاعباً في باريس سان جيرمان، فإن دي ماريا اعترف بأنه عاش أجمل اللحظات في «حديقة الأمراء»، وقال إن الفترة التي لعب فيها هناك وامتدت من 2015 إلى 2022، كانت أفضل فترات مسيرته الكروية.
وأضاف دي ماريا لاعب بنفيكا البرتغالي، والذي يعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد مباراة نهائي بطولة كوبا أميركا في الولايات المتحدة الأميركية، حيث يلتقي منتخب بلاده مع منتخب كولومبيا، قائلاً: سان جيرمان أعطى معنى لحياتي الكروية طوال فترة وجودي هناك وحتى مغادرتي مجاناً في نهاية عقدي، وانضمامي إلى يوفنتوس الإيطالي.
وتابع دي ماريا الذي لعب أيضاً لأندية ريال مدريد ومانشستر يونايتد، قائلاً: أفضل فترات لعبي في باريس كانت تحت قيادة المدير الفني لوران بلان، فيما بين 2013 و2016، مشيداً بأسلوب هذا المدرب الذي وصفه بأنه رائع، وخاصة في آخر موسم له مع «الباريسي» حيث حقق الفريق اللقب برصيد قياسي من النقاط «96 نقطة».
وقال دي ماريا الذي بدأ مسيرته الكروية بالأرجنتين في روزاريوسنترال: إذا كان لابد من أن أحدد مدرباً أفضله على كل الآخرين الذين تعاقبوا على باريس في وجودي، فإنني أضع لوران بلان في المقدمة؛ إذ أنه كان ينتهج أسلوب لعب ممتعاً، وكان آخر مواسمه هو الأفضل لي في باريس.
وعلق دي ماريا قائلاً: كان هناك نجوم كبار كثيرون في صفوف الفريق، ولم يكن بمقدور أحد استخلاص الكرة من تياجو موتا أو ماركو فيراتي في نصف الملعب، وكان بليز ماتويدي شعلة نشاط دفاعاً وهجوماً، وكنا نلعب كرة ممتعة، وخاصة في ظل وجود الهدافين زلاتان إبراهيموفيتش وأدينسون كافاني ومعهما باستوري، وقال: كان موسماً لا يُصدق بالنسبة لي ولا يمكن أن أنساه.

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