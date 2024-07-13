«المونديال» بين تتويجي «الكوبا».. الأرجنتين تحلم بـ«الإنجاز النادر»!

عمرو عبيد (القاهرة)

على غرار «إعجاز» إسبانيا، الذي تحقق في عقد سابق، عندما حصد «لا روخا» لقب بطولة «يورو 2008» وأتبعه بالتتويج المونديالي في كأس العالم 2010 ثم «يورو 2012»، يحلم منتخب الأرجنتين بتحقيق هذا «الإنجاز النادر» في قارته، إذ لم ينجح أي بطل «لاتيني» في وضع كأس العالم بين لقبي كأس أميركا الجنوبية، بالتتويج بـ«الكوبا/ المونديال/ الكوبا»، ويملك «الأسطوري» ليونيل ميسي ورفاقه فرصة «ذهبية» لمعادلة الإنجاز الأوروبي لـ«الماتادور»، على «الطريقة اللاتينية»، عندما يواجه نظيره الكولومبي في نهائي «كوبا 2024» الحالية.

ومنذ تتويج أوروجواي بلقب كأس العالم «الأول» عام 1930، لم يتمكن أي منتخب «لاتيني» من الجمع بين تلك البطولات المتتالية، رغم أن «السيليستي» نفسه نجح في إضافة لقب «كوبا أميركا 1935» إلى خزائنه بعد التتويج مُباشرة بـ«مونديال 1930»، إلا أنه قبلها اكتفى باحتلال المركز الثالث في «كوبا 1929»، التي احتضنتها الأرجنتين وفازت بها أيضاً بعد التغلّب على أوروجواي في آخر مباريات البطولة، ليرد «السيليستي» الدين بقسوة في نهائي «المونديال» بعد 8 أشهر فقط، وقبل التتويج بـ«مونديال 1950»، جاء منتخب أوروجواي في الترتيب السادس بـ«كوبا 1949» ثم الثالث في نُسخة 1953.

ويتصدّر منتخب البرازيل القائمة العالمية والقارية، كونه الأكثر فوزاً بلقب كأس العالم، لكنه لم يتمكن من تحقيق هذا الإنجاز «النادر» عبر تاريخه العريق، حيث كان «وصيفاً» مرتين في بطولتي 1957 و1959 بأميركا الجنوبية، وبينهما فاز بلقبه المونديالي الأول عام 1958، ورغم أن «الكوبا» أقيمت مرة أخرى في عام 1959، فإنه احتل فيها المركز الثالث قبل الفوز بكأس العالم 1962، ثم حصد المركز الرابع في «كوبا 1963»، وبينما انسحب من الكأس اللاتينية عام 1967 وتوقفت البطولة حتى عام 1975، فاز بكأس العالم للمرة الثالثة عام 1970 ثم اكتفى بالمركز الثالث في «كوبا أميركا 1975».

لكن «السليساو» عاد في العصر الحديث ليُحقق إنجازاً «لافتاً»، عندما فاز بلقبي «الكوبا» في 1997 و1999 بعد تتويجه بطلاً للعالم في «مونديال 1994»، وهو ما تكرر في بطولتي «كوبا 2004 و2007» بعد رفع كأس العالم عام 2002، لكن بطولات «الكوبا» التي سبقت المونديالين عاندت «راقصي السامبا»، حيث حلّ وصيفاً في نُسخة 1995 وخرج من رُبع نهائي بطولة 2001!

أما الأرجنتين، فلم ينصفها في هذه القائمة إلا ميسي ورفاقه مؤخراً، عندما فاز بلقب «كوبا 2021» قبل التتويج في «مونديال 2022»، وها هو يبحث عن تتويج ثانٍ على «الطريقة الإسبانية» في بطولته القارية، لأن فوز «راقصي التانجو» بلقبه الأول في المونديال عام 1978، سبقه الخروج من دور المجموعات في «كوبا 1975» وهو ما تكرر في بطولة 1979، بينما غادر من مرحلة المجموعات أيضاً في «كوبا 1983» قبل تتويجه بـ«مونديال 1986»، ثم اكتفى بالمركز الرابع في «كوبا أميركا 1987».