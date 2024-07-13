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زفيريف يؤجل حسم مشاركته في «هامبورج للتنس»

زفيريف يؤجل حسم مشاركته في «هامبورج للتنس»
13 يوليو 2024 16:00

هامبورج (د ب أ)
وصل الألماني ألكسندر زفيريف إلى مدينته هامبورج، ولكنه سيقرر ما إذا كان سيشارك في بطولة هامبورج للتنس، التي تقام الأسبوع المقبل، أم لا، بعد خوض أول مران له.
وأصيب زفيريف في الركبة الأسبوع الماضي خلال مشاركته في بطولة ويمبلدون، وبينما الإصابة غير خطيرة، لا يرغب اللاعب في المجازفة قبل أسبوعين من انطلاق منافسات أولمبياد باريس، حيث يهدف للتتويج بالميدالية الذهبية للمرة الثانية على التوالي.
وقال زفيريف، حامل لقب بطولة هامبورج، لشبكة «إن.آر.دي»: «أتمنى أن أشارك في البطولة التي تقام بمسقط رأسي، اللعب في هامبورج أمر مميز بالنسبة لي، ولكن يجب أن أرى إلى أي مدى سيتفاعل جسدي مع أول وثاني مران».
وأضاف: «يمكنني السير بشكل طبيعي، والقيام بكل شيء، ولكن لا يمكنني أن ألعب بأفضل شكل ممكن، لا يمكنني أن أظهر بنفس الأداء الذي اعتدت أن أقدمه، ولكني أقترب من استعادة مستواي».
وأكد زفيريف مشاركته في أولمبياد باريس بداية من 27 يوليو الجاري، حيث سيشارك في منافسات الفردي والزوجي المختلط مع مواطنته لاورا سيجموند. وقال: «أتمنى أن يكون غيابي هذه المرة لأسابيع قليلة، ثم أتمكن من العودة بكامل مستواي للمشاركة في الأولمبياد».

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