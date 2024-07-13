منتخب السلة الأميركي يُدشن «الحلم الأولمبي» من أبوظبي

مراد المصري (أبوظبي)

استهل المنتخب الأميركي لكرة السلة، تحضيراته النهائية لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة باريس 2024، بخوض أول التدريبات أمس، ضمن المعسكر الذي يقيمه في أبوظبي حالياً، ويلتقي خلاله منتخبي أستراليا وصربيا يومي غدٍ الاثنين والأربعاء المقبل في صالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.

وتواجد في التدريبات جميع نجوم منتخب «الحلم الأميركي» أو «دريم تيم» كما يُطلق عليه، بالنظر لنخبة اللاعبين الذين يتواجدون في القائمة الأولمبية، ومنهم هذا العام، ليبرون جيمس أحد أعظم اللاعبين في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وأمثال ستيف كاري وكيفن دورانت وغيرهم، فيما قاد التدريبات ستيف كير.

وشهد التدريبات التي أقيمت في جامعة نيويورك أبوظبي، معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وحشد من وسائل الإعلام الدولية، بالنظر للمكانة التي يحظى بها المنتخب الأميركي لكرة السلة على الصعيد العالمي.

وأكد ليبرون جيمس، نجم المنتخب الأميركي، أن إقامة هذا المعسكر في أبوظبي أمر مهم للغاية من أجل رفع درجة الانسجام بين اللاعبين، وعبر عن سعادته بالأجواء عموماً هنا، مع تطلعه على الصعيد الشخصي لتكرار الفوز بالميدالية الأولمبية الذهبية في ختام سيكون مثالياً لمسيرة حافلة له، إذ سبق له أن بدأ المشاركة في دورات الألعاب الأولمبية قبل عشرين عاماً.

يذكر أن تدريبات المنتخب الأسترالي، انطلقت في أبوظبي أيضاً، وهو الفريق الذي يتواجد بكامل نجومه أيضاً لخوض المنافسات الأولمبية.