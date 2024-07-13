«موقع عالمي» يُحدد شروط فوز إنجلترا على إسبانيا!

أنور إبراهيم (القاهرة)

رغم أن معظم الترشيحات تصب لمصلحة منتخب إسبانيا في حسم بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، والفوز بكأسها بتخطي عقبة منتخب إنجلترا في النهائي المقرر مساء غدٍ الأحد، إلا أن موقع «جول العالمي» يرى أن «الأسود الثلاثة» قادر على تحقيق المفاجأة والفوز على أقوى منتخب في البطولة لعباً ونتائج، ولكن الأمر يتطلب توافر بعض النقاط لوضع نهاية لـ 58 عاماً من المعاناة كروياً، والحرمان من الألقاب الكبرى منذ الفوز بكأس العالم 1966.

وأهم هذه النقاط من وجهة نظر الموقع، تحجيم دور رودري رمانة ميزان منتخب إسبانيا وأهم لاعب في المنظومة التكتيكية التي ينتهجها لويس دي لافوينتي المدير الفني.. رودري يقود اللعب من منتصف الملعب، مثلما كان يفعل طوال الموسم مع ناديه مانشستر سيتي، كما أنه لم يخسر مع منتخب بلاده منذ مارس 2023، مثلما لم يخسر أيضاً مع السيتي إلا مباراة واحدة في نوفمبر 2022.

ويقول الموقع إن منتخب إنجلترا يضم 3 لاعبين من السيتي «كايل ووكر وفيل فودين وستونز» يتدربون مع رودري يومياً، ومن الممكن أن يكونوا على دراية بنقاط ضعفه، وهناك أيضاً كوبي ماينو لاعب مانشستر يونايتد، الذي استطاع أن يوقف خطورة رودري عند مواجهة الفريقين في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم المنتهي، بل وسجل ماينو هدف الفوز.

والنقطة الثانية، محاولة التماسك لحين الوصول إلى ركلات الترجيح، بعد أن كانت هذه الركلات «عقدة» إنجليزية تسببت في خروج «الأسود الثلاثة» من أكثر من بطولة كبرى، بل وامتدت العقدة إلى أيام كان ساوثجيت المدير الفني الحالي لاعباً في «يورو 1996»، وقد أثبت الإنجليز خلال هذه البطولة المقامة على الأراضي الألمانية إجادتهم لركلات الترجيح.

والنقطة الثالثة، الاستفادة على أفضل وجه من «دكة البدلاء»، والدفع باللاعب المناسب في التوقيت المناسب، مثلما حدث في مباراة هولندا، حيث أدى دخول كول بالمر وأولي واتكينز إلى تحقيق الفوز بعد التعادل 1-1، حيث صنع بالمر هدف الفوز لواتكينز.

النقطة الرابعة ضرورة إحكام الرقابة على الجناحين لامين يامال ونيكوويليامز، والنقطة الخامسة والمهمة أن يكون ساكا وبيلينجهام وفودين وكين في أفضل مستوياتهم الفنية والبدنية والذهنية.