سباق «كأس زايد» للخيول العربية ينطلق في إسبانيا «الأحد»

أبوظبي (الاتحاد)

ينطلق غداً الأحد، سباق «كأس زايد» للخيول العربية الأصيلة «قوائم»، البالغ جائزته 18 ألف يورو، على مضمار «سان سباستيان» في العاصمة الإسبانية مدريد، فيما يشهد مضمار مدينة مضمار ليفورنو كابريللي الإيطالي، سباق كأس «الوثبة ستاليونز» للخيول العربية الأصيلة، برعاية النسخة الـ16 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتقام سباقات المهرجان، تشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، وتسليط الضوء على سباقاتها.

ويشهد سباق «كأس زايد» البالغ طوله 1600 متر، مشاركة 5 خيول في سن أربع سنوات فما فوق، أبرزها «إيشان دو بوزلس» لمارسيل ميزي، بإشراف فيليب سوجرب، وقيادة فال جوتيريز، الفائز بكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول العربية الأصيلة في إسبانيا قبل شهر.

وتنافس على اللقب الفرس «فاتنة» للخيالة السلطانية العمانية، تحت إشراف المدرب فريدريك سانشيز، وبقيادة الفارس مايكل فوريست، الفائزة عن جدارة واستحقاق بلقب المحطة المغربية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية التي شهدت مشاركة 18 خيلاً في العام الماضي.

وتدفع إسطبلات الشحانية بالجواد «أصلان الشحانية» بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جود جاي، الفائز بكأس الوثبة ستاليونز في فرنسا، و«أميرة الشحانية» بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة ام لورون الفائزة بلقب كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، «الأرشيف والمكتبة الوطنية 1»، وهناك «اندلس» لجاي نيفنس، بإشراف دي موريسون، وقيادة كليمنت كاديل.

كأس الوثبة

ويحتضن مضمار ليفورنو كابريللي الإيطالي غداً «كأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة» عمر 3 سنوات فقط، لمسافة 1950 متراً البالغ إجمالي جوائزه المالية 6.600 يورو.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت أولى سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئة الثانية والفئة الثالثة.