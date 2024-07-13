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الرياضة

كأس رئيس الدولة للخيول العربية تصل إلى السويد

كأس رئيس الدولة للخيول العربية تصل إلى السويد
13 يوليو 2024 18:00

أبوظبي (الاتحاد)
يحتضن مضمار جاجرسرو الرملي بمدينة مالمو في مملكة السويد، غداً الأحد، المحطة الخامسة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ضمن أجندة سباقات النسخة رقم 31 للكأس الغالية، التي تواصل مسيرتها الحافلة بالنجاحات في المضامير الأوروبية.
وتحظى سباقات الكأس الغالية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، دعماً للملاك والمربين وتشجيعاً لخطط اقتناء ورعاية الخيل العربية في دول العالم كافة، بما يحافظ على مكانة الخيل العربية الأصيلة ورفعة شأنها بكل دول العالم.
ويشهد سباق المحطة السويدية مشاركة مميزة من نخبة الخيول العربية في السويد وأوروبا، حيث استقطب السباق 10 خيول تتنافس على لقب سباق الكأس الغالية الذي يقام لمسافة 1730 متراً، ضمن فئة ليستد المخصصة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، حيث يجمع سباق السويد مجموعة من الأبطال السابقين والمتوجين بالقاب الكأس الغالية مثل الجواد «فريدي بي» من نسل (تي إم فريد تكساس × فيا هايبولايت بنت داحس)، بطل نسخة العام الماضي بجانب الجواد رسمي الخالدية (نايف الخالدية × رجوى الخالدية) إضافة إلى نخبة الخيول المشاركة، التي تضم كلاً من (حديد، أيمن، ماتشو، نو ريسك نو ريوارد، الباسو تي، وسمي الخالدية، مناسب، سلسبيل).
من جهته، قال مطر اليبهوني الظاهري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية: «سعداء بالوصول للمحطة الخامسة في مملكة السويد ضمن أجندة سباقات النسخة رقم 31، حيث تمثل استمراراً مهماً لأجندة سباقاتنا في المضامير الأوروبية التي تشهد بامتنان كبير للمكانة الرفيعة التي تحظى بها الكأس الغالية التي استطاعت أن تكون نموذجاً مميزاً يواكب سمعة ومكانة الإمارات المرموقة والتأكيد على نهجها القيم في الالتزام ودعم سباقات الخيل العربية وجميع الاتحادات الدولية وأسرة الخيل العالمية، انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة ورعايتها المتواصلة للحفاظ على مسيرة الخيل العربية».
وأضاف: «انطلاقاً من رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الذي يولي اهتماماً كبيراً لدعم مسيرة التطوير والتنمية في نوعية سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية التي تمثل أعرق السباقات الكلاسيكية في العالم، اقتفت جميع محطات الكأس الغالية بجميع دول العالم نهج التطور والتقدم بصناعة سباقات مميزة تحظى بمشاركة كبيرة من قبل نخبة مرابط الخيل العربية، والعمل على استقطاب جميع الملاك والمربين، الأمر الذي ينسجم مع رسالة وأهداف الكأس الغالية».

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