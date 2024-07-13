نجم السلة الأميركية يؤكد أهمية الإعداد في أبوظبي قبل «الأولمبياد»

أبوظبي (الاتحاد)

وصل المنتخب الأميركي لكرة السلة للرجال إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، وبدأ تدريباته في جامعة نيويورك أبوظبي، قبل مواجهة نظيريه الأسترالي والصربي في أبوظبي، وهي أولى المحطات الدولية للمنتخب الأميركي في سلسلة تضم ست مباريات قبيل انطلاق الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويضم المنتخب الأميركي نخبة من ألمع النجوم بقيادة الأسطورة ليبرون جيمس، الهداف التاريخي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، والحائز على الميدالية الذهبية الأولمبية مرتين، حيث يقود الفريق بخبرته الواسعة نحو الهيمنة مجدداً على المنافسات خلال الألعاب الأولمبية.

وفي معرض تعليقه حول أهمية الاستعدادات وتعزيز التناغم بين اللاعبين في المباريات الاستعدادية في أبوظبي، قال جيمس: «كل يوم هو فرصة مهمة بالنسبة لنا، خاصةً وأنه ليس لدينا الكثير من الوقت للاستعداد، لذا لا يمكننا تضييع أي فرصة للتحسن وتطوير أدائنا».

وأضاف جيمس بشأن اللعب تحت إشراف المدرب ستيف كير: «إنها فرصة رائعة لأن ستيف هو أسطورة في عالم كرة السلّة كمدرب ولاعب، كما أن سجلّه حافل بالانتصارات، ويسعدني أن أكون جزءاً من فريقه».

كما قال جيمس: «يقع على عاتقي مسؤولية كبيرة لمشاركة خبرتي مع اللاعبين الشباب، فمن المهم أن أقوم بدوري في مساعدتهم ليتمكنوا من الاستمرار بتقديم مستويات مميزة بعد اعتزالنا».

وفيما يواصل المنتخب الأمريكي استعداداته لمنافسات الألعاب الأولمبية بقيادة جيمس ونخبة من ألمع المواهب لتقديم أداء واعد يرقى إلى تطلعات الجماهير، أضاف جيمس: «إن تمثيل المنتخب الوطني هو فرصة استثنائية، ونحن في غاية الحماس والاستعداد للتحدي المرتقب».

ومن جهته، أكد أنتوني إدواردز أن حماسه لمباريات المنتخب الأميركي في أبوظبي تضاهي ترقبّه لمنافسات الألعاب الأولمبية التي يشارك فيها للمرة الأولى، بعد مشاركته في كأس العالم لكرة السلة العام الماضي. وسبق لإدواردز زيارة أبوظبي العام الماضي في إطار استعدادات المنتخب الأميركي لخوض منافسات كأس العالم لكرة السلة، بالإضافة إلى حضوره مع فريق مينيسوتا تمبروولفز خلال منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في أبوظبي 2023. وتعليقاً على تجربته في أبوظبي قال أنتوني إدواردز: «إنها تجربة ممتعة وفريدة، والناس هنا ودودون للغاية. كما أن أبوظبي وجهة مميزة فيها العديد من المعالم التي تستحق الزيارة».

كما تحدث إدواردز عن خططه في أبوظبي إلى جانب المشاركة في المباريات، وقال: «أتطلع للاسترخاء والذهاب إلى البحر بعد التدريبات للاستمتاع بالأجواء الرائعة».