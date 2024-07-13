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الرياضة

«الإمارات للدراجات» يعزز صدارة طواف فرنسا بـ«قمة الـ 14»

«الإمارات للدراجات» يعزز صدارة طواف فرنسا بـ«قمة الـ 14»
13 يوليو 2024 20:08

مراد المصري (أبوظبي)

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حقق تادي بوجاتشار قائد فريق الإمارات للدراجات الهوائية، المركز الأول في المرحلة «14»، من طواف فرنسا، والتي أقيمت ضمن منافسات النسخة الـ 111 من السباق العالمي، ليعزز الفريق موقعه بصدارة الترتيب العام لفئتي الفرق والفردي بقيادة نجمه السلوفيني.
ونجح بوجاتشار من فرض نفسه على المسار الجبلي للمرحلة التي امتدت لمسافة 151.9 كلم، بعدما أنهى المرحلة بالمركز الأول بتوقيت زمن يبلغ 4.01.51 ساعة، ويوسع الفارق في صدارة الترتيب بإجمالي زمن يبلغ 56.42.39 ساعة.
واحتفظ بوجاتشار بـ «القميص الأصفر» لمتصدر الترتيب العام، إلى جانب احتفاظه أيضاً بالقميص المنقط باللون الأحمر، للدراج الأفضل في المسارات الجبلية بإجمالي 56 نقطة.
ووسع بوجاتشار الفارق عن أقرب مطارديه في صدارة الترتيب العام، إلى دقيقة واحدة و57 ثانية، عن الدنماركي جوناس فينجاجارد من فريق فيسما الهولندي الذي أصبح ثانياً، فيما تراجع البلجيكي ريمكو إيفينبول من فريق سودال كويك ستيب، إلى المركز الثالث بفارق دقيقتين 22 ثانية عن بوجاتشار.
ويعتبر هذا الانتصار محطة مهمة لفريق الإمارات للدراجات الهوائية قبل سبع مراحل على نهاية المنافسات، مع تصدره الترتيب العام للفرقي بإجمالي توقيت زمني لدراجيه تبلغ 170.20.36 ساعة.
ويتطلع الفريق للاعتماد على نجمه بوجاتشار مجدداً اليوم في المرحلة الـ 15، التي ستكون مع مسار جبلي أيضاً، الذي يعتبر اختصاصه المثالي، وتمتد هذه المرحلة الصعبة لمسافة 197.7 كلم.
وعبر بوجاتشار، عن سعادته بهذه الانتصار المهم، وقال: «عندما كنت طفلاً صغيراً كنت أحلم بتحقيق الفوز في مرحلة في طواف فرنسا، الفوز بأي مرحلة في هذا السباق أمر ليس سهلاً، امتلكت دافع نفسي كبير لتحقيق الانتصار، الذي تحقق بفضل تكاتف جميع زملائي في الفريق، حيث حاولوا أن يبقوا المسافة قريبة من المقدمة، مما جعل الوضع مثالياً».
وأضاف: «فريقي كان رائعاً للغاية، كان هدفي هو الحصول على الثواني الكافية للابتعاد في الصدارة، يجب أن نفرح بهذه النتيجة، ونحافظ على روح الفريق والاستمرار بنفس الوضعية».

طواف فرنسا
فريق الإمارات للدراجات
تادي بوجاتشار
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