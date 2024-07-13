السبت 13 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخب «التقاط الأوتاد» يحرز برونزية «روسيا الدولية»

منتخب «التقاط الأوتاد» يحرز برونزية «روسيا الدولية»
13 يوليو 2024 20:30

موسكو (وام)
أحرز منتخب الإمارات للفروسية لالتقاط الاوتاد الميدالية البرونزية، في اليوم الأول من منافسات «سلاح الرمح»، ضمن بطولة روسيا الدولية لالتقاط الأوتاد باللباس الرياضي التقليدي.
وتستضيف العاصمة الروسية موسكو البطولة الدولية من 9 إلى 15 يوليو الجاري، بإشراف الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد.
ويمثل منتخبنا الوطني في البطولة 5 فرسان، هم عبدالله محمد الشامسي، وسيف مبارك الحارثي، وفهد شنوان الشمري، وسيف سعيد الجنيبي، ومحمد عبدالله حسين، ويشارك في فئات عدة من بينها الرمح والسيف والوتد في الفردي والزوجي والفرق.
وأكد راشد المزروعي رئيس قسم التقاط الأوتاد في اتحاد الفروسية والسباق أن مسابقة الرمح شهدت منافسة قوية من المنتخبات المشاركة، بما يعكس التطور الكبير الذي تشهده اللعبة على مستوى العالم.
وأوضح المزروعي أهمية المشاركة في البطولات الدولية، لإكساب فرسان الإمارات الخبرة الميدانية، والارتقاء بقدراتهم، وتطوير مهاراتهم ضمن الخطة الرمية للوصول إلى مونديال 2026.

أخبار ذات صلة
الكرملين يحذّر من عواقب نشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا
سفينتان حربيتان روسيتان في الصين لإجراء مناورات
منتخب الفروسية
التقاط الأوتاد
روسيا
آخر الأخبار
كينيون يتفرجون على تمشيط موقع في نيروبي
الأخبار العالمية
كينيا تمشط موقعا عُثر فيه على جثث
اليوم 20:53
منتخب «التقاط الأوتاد» يحرز برونزية «روسيا الدولية»
الرياضة
منتخب «التقاط الأوتاد» يحرز برونزية «روسيا الدولية»
اليوم 20:30
«الإمارات للدراجات» يعزز صدارة طواف فرنسا بـ«قمة الـ 14»
الرياضة
«الإمارات للدراجات» يعزز صدارة طواف فرنسا بـ«قمة الـ 14»
اليوم 20:08
فؤاد حسين، وزير خارجية العراق
الأخبار العالمية
العراق يعلن التوسط بين سوريا وتركيا
اليوم 20:04
محمد بن راشد يتفقد سير العمل في مبنى المسافرين رقم 3 بمطار دبي الدولي
علوم الدار
محمد بن راشد: دبي ماضية في تحقيق الريادة في مختلف القطاعات
اليوم 19:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©