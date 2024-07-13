منتخب «التقاط الأوتاد» يحرز برونزية «روسيا الدولية»

موسكو (وام)

أحرز منتخب الإمارات للفروسية لالتقاط الاوتاد الميدالية البرونزية، في اليوم الأول من منافسات «سلاح الرمح»، ضمن بطولة روسيا الدولية لالتقاط الأوتاد باللباس الرياضي التقليدي.

وتستضيف العاصمة الروسية موسكو البطولة الدولية من 9 إلى 15 يوليو الجاري، بإشراف الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد.

ويمثل منتخبنا الوطني في البطولة 5 فرسان، هم عبدالله محمد الشامسي، وسيف مبارك الحارثي، وفهد شنوان الشمري، وسيف سعيد الجنيبي، ومحمد عبدالله حسين، ويشارك في فئات عدة من بينها الرمح والسيف والوتد في الفردي والزوجي والفرق.

وأكد راشد المزروعي رئيس قسم التقاط الأوتاد في اتحاد الفروسية والسباق أن مسابقة الرمح شهدت منافسة قوية من المنتخبات المشاركة، بما يعكس التطور الكبير الذي تشهده اللعبة على مستوى العالم.

وأوضح المزروعي أهمية المشاركة في البطولات الدولية، لإكساب فرسان الإمارات الخبرة الميدانية، والارتقاء بقدراتهم، وتطوير مهاراتهم ضمن الخطة الرمية للوصول إلى مونديال 2026.