«أبوظبي للشراع» يُجهز أبطاله للمستقبل

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن خطة نادي أبوظبي للرياضات البحرية لإعداد وتأهيل الكوادر الشابة من أجل المشاركات المستقبلية، بالإضافة إلى خطط التجهيز الأولمبية والبرامج الدولية، يواصل فريق أبوظبي للشراع الحديث مرحلة مهمة من برنامجه التدريبي المكثف بمدينة أزمير في تركيا. وينتظم الفريق في معسكر بدأ 5 يوليو الجاري، ويستمر حتى 20 من الشهر ذاته، ويشارك خلاله في بطولة تنشيطية خاصة بفئة الأوبتيمست للشراع الحديث، تقام على مدار يومين. وقال سالم الرميثي، مدير عام النادي: «أبوظبي للشراع» أحد الروافد المهمة لمنتخب الإمارات للشراع، وسبق أن قدم المتسابقين والنجوم في منافسات الشراع الحديث بفئاته، ونرغب في الاستمرار ضمن برنامج ونهج ثابت في صناعة وإعداد الأبطال.