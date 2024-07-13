الأحد 14 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أبوظبي للشراع» يُجهز أبطاله للمستقبل

«أبوظبي للشراع» يُجهز أبطاله للمستقبل
14 يوليو 2024 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
عرس جماعي لأبناء منطقة القوع
أقرضها المال ورفضت السداد

ضمن خطة نادي أبوظبي للرياضات البحرية لإعداد وتأهيل الكوادر الشابة من أجل المشاركات المستقبلية، بالإضافة إلى خطط التجهيز الأولمبية والبرامج الدولية، يواصل فريق أبوظبي للشراع الحديث مرحلة مهمة من برنامجه التدريبي المكثف بمدينة أزمير في تركيا. وينتظم الفريق في معسكر بدأ 5 يوليو الجاري، ويستمر حتى 20 من الشهر ذاته، ويشارك خلاله في بطولة تنشيطية خاصة بفئة الأوبتيمست للشراع الحديث، تقام على مدار يومين. وقال سالم الرميثي، مدير عام النادي: «أبوظبي للشراع» أحد الروافد المهمة لمنتخب الإمارات للشراع، وسبق أن قدم المتسابقين والنجوم في منافسات الشراع الحديث بفئاته، ونرغب في الاستمرار ضمن برنامج ونهج ثابت في صناعة وإعداد الأبطال.

نادي أبوظبي للرياضات البحرية
أبوظبي
أزمير
تركيا
آخر الأخبار
وفاة وإصابة في احتراق شاحنتين بحادث في الفجيرة
علوم الدار
وفاة وإصابة في احتراق شاحنتين بحادث في الفجيرة
اليوم 22:17
امرأة فلسطينية تبكي أقاربها الذين قتلوا في منطقة المواصي (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تدين بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في غزة
14 يوليو 2024
ممارسات «الحوثي» تسببت في نزوح ملايين اليمنيين وأعادت اليمن قروناً إلى الوراء (ا ف ب)
الأخبار العالمية
اليمن: «الحوثي» لم تقدم سوى «الموت والدمار»
14 يوليو 2024
محمد أبو شهاب يلقي بيان الدولة أمام مؤتمر التعهدات السنوي للأونروا (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تجدد الدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة
14 يوليو 2024
أرشيفية
الأخبار العالمية
193 حالة وفاة بسبب الأمطار الغزيرة في الهند
14 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©