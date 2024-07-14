جودلفين يحقق «ثلاثية» في «جولاي كب»

محمد حسن (دبي)

حققت خيول جودلفين بإشراف شارلي أبلبي وقيادة الفارس وليام بيوك، ثلاثية رائعة في ثالث أيام مهرجان «جولاي كب» بمضمار نيوماركت جاءت عبر كل من «أينشنت تروث» و«فيرست كونكويست» و«ديزرت فلاور».

وافتتح الثلاثية المهر «أينشنت تروث» عندما انتزع لقب سباق سوبرلاتيف ستيكس للفئة الثانية لخيول السنتين على مسافة 1400متر، ليحافظ على سجله الخالي من الخسارة في مشاركته الثالثة على التوالي وجميعها في نيوماركت.

وتمكن ابن «دباوي»، المرشح الأبرز من حسم الصراع لصالحه بسهولة ليعبر خط النهاية في المركز الأول، بفارق طول ونصف الطول عن صاحب المركز الثاني «سيجالس إليفن».

واستهلت ثلاثية جودلفين المهرة «ديزرت فلاور» في سباق ميدان فيليز ستيكس للمهرات بعمر السنتين على مسافة 1400متر، حيث افتتحت ابنة نايت أوف ثندر سجل مشاركاتها بالفوز، واكتسحت السباق بفارق ثلاثة أطوال وربع الطول عن صاحبة المركز الثاني «فلايت».

وأكمل «فيرست كونكويست» الثلاثية لجودلفين في سباق مايل هانديكاب، ليحقق ابن «توفيلو» فوزه الثاني من خلال أربع مشاركات، بعد صراع قوي استمر حتى الأمتار النهائية متفوقاً بفارق عنق عن صاحب المركز الثاني «تريشر تايم».