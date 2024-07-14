الأحد 14 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نصف الفرنسيين يطالبون برحيل ديشامب!

نصف الفرنسيين يطالبون برحيل ديشامب!
14 يوليو 2024 10:00

أنور إبراهيم (القاهرة)
بعد خسارة منتخب فرنسا في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، أمام منتخب إسبانيا 1-2 وتوديعه البطولة، أجرت مؤسسة «أودوكسا» استطلاعاً للرأي لحساب «Winamax» وشبكة «RTL»، جاء فيه إن 51% من مشجعي كرة القدم الذين استطلعت أراؤهم، يأملون في رحيل ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب «الديوك»، إذ أن الخروج من البطولة أصابهم بالغضب الشديد، وترتفع هذه النسبة بمقدار 26 نقطة عن الاستطلاع الذي أُجري في يوليو 2021.
وأوضح الاستطلاع إن 65% من الفرنسيين يريدون الإبقاء على المدير الفني، بانخفاض قدره 12 نقطة بالقياس لاستطلاع يوليو 2021، بينما يطلب 58% من هواة كرة القدم استمرار ديشامب، بانخفاض قدره 20 نقطة عن استطلاع 2021.
وأشار الاستطلاع إلى إن 58% من الفرنسيين مصابون بخيبة أمل وإحباط شديدين من الصورة، التي ظهرعليها المنتخب خلال البطولة، وإن 74% من الذين سُئلوا، غير راضين عن أداء النجم كيليان مبابي «كابتن» المنتخب، وإن 62% غير راضين عن أداء ماركوس تورام، بينما هناك عدد من اللاعبين نالوا استحسان الذين استطلعت أراؤهم، وفي المقدمة حارس المرمى مايك مينيون، الذي حصل على 80% من الأصوات، ونجولو كانتي «79%» وثيو هيرنانديز «71%».
ورغم هذا الاستطلاع الكاشف، إلا إن فيليب دياللو رئيس اتحاد الكرة الفرنسي جدد الثقة في ديشامب حتى نهاية كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، موعد انتهاء عقده، وقال إنه لا يجد أي مبرر قوي لإقالته إذ أنه حقق الأهداف المطلوبة منه، مشيراً إلى إنه سوف يجلس معه خلال أيام لتحليل الموقف بعمق والتعرف على أوجه القصورالتي حدثت خلال البطولة حتى يمكن الانطلاق من جديد نحو الهدف الأهم.
جدير بالذكر أن ديديه ديشامب استطاع، منذ توليه المهمة قبل 12 عاماً وتحديداً في 2012، أن يصل إلى 3 نهائيات بطولات كبرى «يورو 2016، كأس العالم بروسيا، والتي حصل على كأسها في 2018، ومونديال 2022»، كما فاز ببطولة دوري الأمم الأوروبية مرة واحدة.

أخبار ذات صلة
الإنجليزي «المرهَق» والإسباني «الممتع».. سباق لقب «يورو 2024»
«موقع عالمي» يُحدد شروط فوز إنجلترا على إسبانيا!
بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»
تابع التغطية كاملة
ديديه ديشامب
منتخب فرنسا
يورو 2024
كأس أمم أوروبا
آخر الأخبار
ميسي يطالب دي ماريا بـ«نهاية خيالية»!
الرياضة
ميسي يطالب دي ماريا بـ«نهاية خيالية»!
اليوم 10:30
إعلان نتائج اختبارات الإعادة للعام الدراسي 2023-2024
علوم الدار
إعلان نتائج اختبارات الإعادة للعام الدراسي 2023-2024
اليوم 10:06
نصف الفرنسيين يطالبون برحيل ديشامب!
الرياضة
نصف الفرنسيين يطالبون برحيل ديشامب!
اليوم 10:00
الكشف عن هوية مطلق النار بتجمع ترامب الانتخابي
الأخبار العالمية
الكشف عن هوية مطلق النار بتجمع ترامب الانتخابي
اليوم 09:56
ترامب يغادر المستشفى ويعتزم حضور مؤتمر الحزب الجمهوري الانتخابي غداً
الأخبار العالمية
ترامب يغادر المستشفى ويعتزم حضور مؤتمر الحزب الجمهوري الانتخابي غداً
اليوم 09:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©