نصف الفرنسيين يطالبون برحيل ديشامب!

أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد خسارة منتخب فرنسا في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، أمام منتخب إسبانيا 1-2 وتوديعه البطولة، أجرت مؤسسة «أودوكسا» استطلاعاً للرأي لحساب «Winamax» وشبكة «RTL»، جاء فيه إن 51% من مشجعي كرة القدم الذين استطلعت أراؤهم، يأملون في رحيل ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب «الديوك»، إذ أن الخروج من البطولة أصابهم بالغضب الشديد، وترتفع هذه النسبة بمقدار 26 نقطة عن الاستطلاع الذي أُجري في يوليو 2021.

وأوضح الاستطلاع إن 65% من الفرنسيين يريدون الإبقاء على المدير الفني، بانخفاض قدره 12 نقطة بالقياس لاستطلاع يوليو 2021، بينما يطلب 58% من هواة كرة القدم استمرار ديشامب، بانخفاض قدره 20 نقطة عن استطلاع 2021.

وأشار الاستطلاع إلى إن 58% من الفرنسيين مصابون بخيبة أمل وإحباط شديدين من الصورة، التي ظهرعليها المنتخب خلال البطولة، وإن 74% من الذين سُئلوا، غير راضين عن أداء النجم كيليان مبابي «كابتن» المنتخب، وإن 62% غير راضين عن أداء ماركوس تورام، بينما هناك عدد من اللاعبين نالوا استحسان الذين استطلعت أراؤهم، وفي المقدمة حارس المرمى مايك مينيون، الذي حصل على 80% من الأصوات، ونجولو كانتي «79%» وثيو هيرنانديز «71%».

ورغم هذا الاستطلاع الكاشف، إلا إن فيليب دياللو رئيس اتحاد الكرة الفرنسي جدد الثقة في ديشامب حتى نهاية كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، موعد انتهاء عقده، وقال إنه لا يجد أي مبرر قوي لإقالته إذ أنه حقق الأهداف المطلوبة منه، مشيراً إلى إنه سوف يجلس معه خلال أيام لتحليل الموقف بعمق والتعرف على أوجه القصورالتي حدثت خلال البطولة حتى يمكن الانطلاق من جديد نحو الهدف الأهم.

جدير بالذكر أن ديديه ديشامب استطاع، منذ توليه المهمة قبل 12 عاماً وتحديداً في 2012، أن يصل إلى 3 نهائيات بطولات كبرى «يورو 2016، كأس العالم بروسيا، والتي حصل على كأسها في 2018، ومونديال 2022»، كما فاز ببطولة دوري الأمم الأوروبية مرة واحدة.