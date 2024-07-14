«المنحوس» يطارد «حلم أول بطولة»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

للمرة الثانية على التوالي، يصل منتخب إنجلترا إلى نهائي كأس الأمم الأوروبية، وإذا كان فشل في الفوز باللقب في «يورو 2021» فإنه يأمل أن يكون أسعد حالاً هذه المرة، ويحرز أول لقب له في تاريخ هذه البطولة، غير أنه يصطدم بمنتخب إسباني قوي ومنظم ومليء بالمواهب الشابة، القادرة على صنع الفارق، ويقوده مدير فني كفء، هو لويس دي لافوينتي، الذي لم يخسر أية مباراة طوال مشواره في هذه البطولة.

هذا النهائي الجديد فرصة لهاري كين «30 عاماً» قائد «الأسود الثلاثة» لإحراز أول لقب في مسيرته الطويلة، التي سجل خلالها الكثير من الأرقام القياسية في تسجيل الأهداف، إلا أنه لم يحصل على الإطلاق على أية بطولة، لا مع فريقه السابق توتنهام الإنجليزي ولا الحالي بايرن ميونيخ الألماني، ولا منتخب بلاده، لدرجة دفعت شبكة راديو وتلفزيون «مونت كارلو سبورت» إلى وصفه بـ «المنحوس» أو «الملعون» الذي أصابته لعنة البطولات.

وقالت الشبكة إن كين يأمل في التخلص من سوء حظه ونحسه ويحرز هذه البطولة.

وعندما انتقل كين إلى بايرن ميونيخ استبشرعشاقه خيراً على اعتبار أن «البافاري» اعتاد الفوز ببطولة على الأقل كل موسم، ولكنه خذله في أول موسم له معه، وخرج من موسم «صفري» لم يحقق فيه أية بطولة، رغم أن البايرن احتكر بطولة الدوري «البوندسليجا» طوال 11 موسماً قبل مجيئه، وكأن النحس يأتي من اللاعب نفسه، وليس من الأندية التي يلعب لها أو منتخب بلاده.

وخسر كين حتى الآن كل النهائيات التي لعبها ولكنه مصمم هذه المرة على أن يحصل على أول بطولة له، وحرص على أن يؤكد ذلك في تصريحاته للصحفيين إذ قال: لا يخفى على أحد أنني لم أفز بأية بطولة مع أي فريق، وكلما مرت الأعوام يزداد الحافز عندي لتحقيق ذلك، وهتف قائلاً: أنا على استعداد لأن أبادل كل ما حققته طوال مسيرتي من ألقاب فردية وأرقام قياسية في تسجيل الأهداف، مقابل أن أفوز اليوم باليورو.

وسجل كين حتى الآن 3 أهداف في البطولة بالتساوي مع لاعبين آخرين، ويمكنه الاعتماد على دعم ومساندة زملائه وتكاتفهم معاً من أجل انتزاع كأس البطولة من أنياب «الماتادور» الإسباني.

وقالت الشبكة إن كين يستحق أن يسجل اسمه في تاريخ كرة القدم ولو ببطولة واحدة فقط، وإن كانت المهمة تبدو صعبة أمام منتخب يملك العديد من المواهب والأوراق الرابحة ولم يذق طعم الهزيمة على الإطلاق خلال هذه البطولة وقدم أجمل كرة على الإطلاق.