الأحد 14 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دبا الحصن إلى معسكر تركيا

دبا الحصن إلى معسكر تركيا
14 يوليو 2024 11:00

فيصل النقبي (أبوظبي)
غادرت بعثة نادي دبا الحصن إلى تركيا، لإقامة معسكر تدريبي خارجي، ضمن الاستعدادات المكثفة للموسم الجديد، ويستمر المعسكر لمدة أسبوعين، يتخلله العديد من التدريبات البدنية والفنية، بالإضافة إلى خوض 4 مباريات ودية مع فرق تركية مختلفة. 
وأكد محمد عبدالله الطربان الحمودي رئيس شركة الكرة، أهمية هذا المعسكر في تعزيز الجاهزية البدنية والفنية للفريق وقال: نحن ملتزمون بتقديم أفضل الظروف للاعبين من أجل التحضير الأمثل للموسم الجديد، والمعسكر في تركيا يوفر لنا البيئة المثالية للعمل الجاد والتركيز على تحسين الأداء.
وأضاف أن الفريق سيستفيد من التواجد في أجواء مختلفة والتنافس مع فرق قوية، مما يسهم في رفع مستوى اللاعبين وتطوير قدراتهم، وأكد أن النادي يطمح لتحقيق نتائج مميزة في الموسم المقبل وإسعاد جماهيره.

أخبار ذات صلة
3 لاعبين خارج قائمة الجزيرة لمعسكر إسبانيا
خورفكان يخوض «التجربة الأولى» في صربيا «الخميس»
دبا الحصن
تركيا
دوري أدنوك للمحترفين
دوري الدرجة الأولى
آخر الأخبار
«إزينتي ريسكي» بطل كأس الوثبة في شيستر
الرياضة
«إزينتي ريسكي» بطل كأس الوثبة في شيستر
اليوم 14:00
«تريندز» يبدأ غداً جولته البحثية في جنوب أفريقيا بالشراكة الإعلامية مع مركز الاتحاد للأخبار
علوم الدار
«تريندز» يبدأ غداً جولته البحثية في جنوب أفريقيا بالشراكة الإعلامية مع مركز الاتحاد للأخبار
اليوم 13:52
3 لاعبين خارج قائمة الجزيرة لمعسكر إسبانيا
الرياضة
3 لاعبين خارج قائمة الجزيرة لمعسكر إسبانيا
اليوم 13:30
حمدان بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر
علوم الدار
حمدان بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر
اليوم 13:29
محمد بن راشد: تعيين أحمد بالهول وزيراً للرياضة ورئيساً لكليات التقنية العليا
علوم الدار
محمد بن راشد: تعيين أحمد بالهول وزيراً للرياضة ورئيساً لكليات التقنية العليا
اليوم 13:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©