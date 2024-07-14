دبا الحصن إلى معسكر تركيا

فيصل النقبي (أبوظبي)

غادرت بعثة نادي دبا الحصن إلى تركيا، لإقامة معسكر تدريبي خارجي، ضمن الاستعدادات المكثفة للموسم الجديد، ويستمر المعسكر لمدة أسبوعين، يتخلله العديد من التدريبات البدنية والفنية، بالإضافة إلى خوض 4 مباريات ودية مع فرق تركية مختلفة.

وأكد محمد عبدالله الطربان الحمودي رئيس شركة الكرة، أهمية هذا المعسكر في تعزيز الجاهزية البدنية والفنية للفريق وقال: نحن ملتزمون بتقديم أفضل الظروف للاعبين من أجل التحضير الأمثل للموسم الجديد، والمعسكر في تركيا يوفر لنا البيئة المثالية للعمل الجاد والتركيز على تحسين الأداء.

وأضاف أن الفريق سيستفيد من التواجد في أجواء مختلفة والتنافس مع فرق قوية، مما يسهم في رفع مستوى اللاعبين وتطوير قدراتهم، وأكد أن النادي يطمح لتحقيق نتائج مميزة في الموسم المقبل وإسعاد جماهيره.