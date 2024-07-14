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الرياضة

ميسي يطالب دي ماريا بـ«نهاية خيالية»!

ميسي يطالب دي ماريا بـ«نهاية خيالية»!
14 يوليو 2024 10:30

واشنطن (د ب أ)
يأمل ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، في تحقيق نهاية خيالية لمسيرة زميله أنخيل دي ماريا الدولية، بينما يستعد «أبطال العالم» لمواجهة كولومبيا في بطولة كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم «كوبا أميركا 2024».
ويلتقي منتخب الأرجنتين «حامل اللقب» مع نظيره الكولومبي على ملعب «هارد روك» بولاية فلوريدا، المباراة النهائية للبطولة، المقامة حالياً بالولايات المتحدة.
ويطمح المنتخب الأرجنتيني بالتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي والـ16 في تاريخه، من أجل الانفراد بالرقم القياسي كأكثر المنتخبات فوزاً بالبطولة، الذي يتقاسمه حالياً مع منتخب أوروجواي.
وأعلن دي ماريا (36 عاماً) في نوفمبر الماضي، اعتزاله اللعب دوليا عقب ختام بطولة كوبا أميركا 2024، بعد مسيرة حافلة استمرت لمدة 15 عاماً مع منتخب الأرجنتين.
وأعرب ميسي، في مقابلة أجراها مع محطة «دايركت سبورتس» الرياضية، عن رغبته في أن يهز دي ماريا الشباك في المباراة النهائية، مثلما فعل أمام البرازيل في نهائي النسخة الماضية «كوبا أميركا 2021»، ليقود الفريق للتتويج باللقب آنذاك، وكذلك أمام فرنسا في نهائي كأس العالم عام 2022 بقطر.
وقال ميسي: «من يدري، ربما يسجل هدفا آخر في النهائي مثلما فعل في جميع المباريات السابقة التي لعب فيها، سيكون أمرا استثنائيا».
أضاف ميسي أن الفريق ما زال يأمل في أن يعيد دي ماريا النظر في قراره، حيث قال: «نقول له دائماً أنه إذا سارت الأمور على ما يرام، فلدينا مباريات فاصلة قادمة، ورغم ذلك فقد اتخذ قراره ولا يوجد شيء يمكن أن يغيره».
وقدم دي ماريا مسيرة رائعة مع منتخب الأرجنتين، حيث سجل 31 هدفاً في 144 مباراة مع الفريق، وشارك في 6 نسخ لبطولة كوبا أميركا و4 نسخ بكأس العالم.
ومن إنجازات دي ماريا التي لا تنسى أيضاً تسجيله هدف الفوز في انتصار الأرجنتين 1-0 على نيجيريا في نهائي منافسات كرة القدم بأولمبياد بكين عام 2008، ليقود بلاده لحصد الميدالية الذهبية، كما سبق لدي ماريا أيضاً التسجيل في مرمى إيطاليا خلال فوز الأرجنتين 3-0 على إيطاليا في كأس فيناليسيما، التي جرت بين بطلي كوبا أميركا وأمم أوروبا قبل عامين.

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