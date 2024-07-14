خورفكان يخوض «التجربة الأولى» في صربيا «الخميس»

فيصل النقبي (خورفكان)

يستهل خورفكان برنامج مبارياته الودية في معسكره الحالي في صربيا، بلقاء أحد الفرق الصربية يوم الخميس المقبل، وذلك في التجربة الأولى للفريق تحت قيادة المدرب الروماني دانييل إيسايلا.

وانتظم اللاعبون في التدريبات الصباحية والمسائية، وذلك لرفع اللياقة البدنية وجاهزية اللاعبين من الناحية الجسدية والتأقلم مع فكر المدرب الجديد.

يُذكر بأن الفريق يخوض معسكره الخارجي على مرحلتين، الأولى ستكون مدتها أسبوعاً، ثم تبدأ المرحلة الثانية من المعسكر في مقر الاتحاد الصربي ويلعب الفريق خلالها 3 مباريات ودية.

وقال أنور الحمادي مدير الفريق إن كل الأمور تمضي بسلاسة وفق الخطة الموضوعة من قبل المدرب، وفي ظل تعاون جميع اللاعبين والتزامهم التام بالتدريبات والتعليمات.

وأضاف: المباراة الأولى مهمة للفريق، خاصة أن المدرب يسعى لتنفيذ اللاعبين لفكره التدريبي، ولدينا ثقة كبيرة في قدرة اللاعبين على تنفيذ واجباتهم وتقديم أفضل ما لديهم خلال المعسكر ومباريات الموسم.