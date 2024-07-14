اتحاد محترفي الدراجات يعتزم ملاحقة «مشجع البطاطس»!

باريس (رويترز)

قال اتحاد محترفي سباقات الدراجات إنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد مشجع ألقى رقائق البطاطس على تادي بوجاتشر متسابق فريق الإمارات، ويوناس فينجارد متسابق فريق فيسما ليس - أبايك، خلال المرحلة 14 من سباق فرنسا للدراجات أمس السبت.

وأثناء تقدمه منفرداً في الجزء الأخير من المرحلة 14 في بلا دادي، اضطر بوجاتشر إلى تفادى المشجع الذي تقدم لإلقاء كيس من رقائق البطاطس على المتسابق السلوفيني متصدر السباق.

وفعل المشجع الأمر ذاته مع المتسابق الدنماركي فينجارد، الذي مر بعدها بلحظات.

وكتب رئيس الاتحاد آدم هانسن في منشور على موقع إكس للتواصل الاجتماعي أمس: «سيتخذ اتحاد محترفي سباقات الدراجات بالتأكيد إجراءات قانونية ضد هذا الشخص بسبب ما فعله تجاه بوجاتشر وفينجارد».

وأضاف: «هذا تصرف يعكس عدم الاحترام ولن نتسامح معه».

وأنهى فينجارد المرحلة خلف بوجاتشر بفارق 39 ثانية، بينما تخلف البلجيكي ريمكو إيفينبول، الذي كان يحتل المركز الثاني في الترتيب العام قبل المرحلة 14 بفارق 70 ثانية، ما يعني تراجعه إلى المركز الثالث إجمالاً خلف المنافس الدنماركي.