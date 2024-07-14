الأحد 14 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

اتحاد محترفي الدراجات يعتزم ملاحقة «مشجع البطاطس»!

اتحاد محترفي الدراجات يعتزم ملاحقة «مشجع البطاطس»!
14 يوليو 2024 12:30

باريس (رويترز)
قال اتحاد محترفي سباقات الدراجات إنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد مشجع ألقى رقائق البطاطس على تادي بوجاتشر متسابق فريق الإمارات، ويوناس فينجارد متسابق فريق فيسما ليس - أبايك، خلال المرحلة 14 من سباق فرنسا للدراجات أمس السبت.
وأثناء تقدمه منفرداً في الجزء الأخير من المرحلة 14 في بلا دادي، اضطر بوجاتشر إلى تفادى المشجع الذي تقدم لإلقاء كيس من رقائق البطاطس على المتسابق السلوفيني متصدر السباق.
وفعل المشجع الأمر ذاته مع المتسابق الدنماركي فينجارد، الذي مر بعدها بلحظات.
وكتب رئيس الاتحاد آدم هانسن في منشور على موقع إكس للتواصل الاجتماعي أمس: «سيتخذ اتحاد محترفي سباقات الدراجات بالتأكيد إجراءات قانونية ضد هذا الشخص بسبب ما فعله تجاه بوجاتشر وفينجارد».
وأضاف: «هذا تصرف يعكس عدم الاحترام ولن نتسامح معه».
وأنهى فينجارد المرحلة خلف بوجاتشر بفارق 39 ثانية، بينما تخلف البلجيكي ريمكو إيفينبول، الذي كان يحتل المركز الثاني في الترتيب العام قبل المرحلة 14 بفارق 70 ثانية، ما يعني تراجعه إلى المركز الثالث إجمالاً خلف المنافس الدنماركي.

أخبار ذات صلة
ضبط 640 دراجة هوائية و«سكوتر» كهربائياً مُخالِفة في دبي
«الإمارات للدراجات» يعزز صدارة طواف فرنسا بـ«قمة الـ 14»
الدراجات الهوائية
طواف فرنسا
تادي بوجاتشار
آخر الأخبار
«إزينتي ريسكي» بطل كأس الوثبة في شيستر
الرياضة
«إزينتي ريسكي» بطل كأس الوثبة في شيستر
اليوم 14:00
«تريندز» يبدأ غداً جولته البحثية في جنوب أفريقيا بالشراكة الإعلامية مع مركز الاتحاد للأخبار
علوم الدار
«تريندز» يبدأ غداً جولته البحثية في جنوب أفريقيا بالشراكة الإعلامية مع مركز الاتحاد للأخبار
اليوم 13:52
3 لاعبين خارج قائمة الجزيرة لمعسكر إسبانيا
الرياضة
3 لاعبين خارج قائمة الجزيرة لمعسكر إسبانيا
اليوم 13:30
حمدان بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر
علوم الدار
حمدان بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر
اليوم 13:29
محمد بن راشد: تعيين أحمد بالهول وزيراً للرياضة ورئيساً لكليات التقنية العليا
علوم الدار
محمد بن راشد: تعيين أحمد بالهول وزيراً للرياضة ورئيساً لكليات التقنية العليا
اليوم 13:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©