3 لاعبين خارج قائمة الجزيرة لمعسكر إسبانيا

معتصم عبدالله (أبوظبي)

استبعد الجزيرة الثلاثي البرازيلي فرناندو لوكاس، والإسباني أليخاندرو بوزيلو، إضافة إلى لاعب الوسط عبدالله رمضان «المصاب»، من قائمة الفريق الأول التي دشنت اليوم معسكر الإعداد الخارجي للفريق في مدينة ماربيا الإسبانية ضمن التحضيرات لانطلاق الموسم الجديد.

وضمت القائمة 31 لاعباً، من بينهم الثنائي الأجنبي المدافع الهولندي كريم رقيق، والكونجولي نيسكينز كيبانو، فيما شملت قائمة أبرز المبعدين الثلاثي فرناندو لوكاس، بوزيلو، وعبدالله مضان «المصاب»، في الوقت الذي خرج فيه من حسابات النادي مجموعة أخرى من اللاعبين بنهاية عقودهم وشملت القائمة المهاجم أبوبكر كامارا، والثلاثي راكان المنهالي، أحمد فوزي، وأحمد العطاس.

وأعلن الجزيرة نهاية مايو الماضي خضوع نجم وسط الفريق عبدالله رمضان لعملية جراحية في فنلندا لعلاج الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية للساق اليمنى، ويغيب رمضان حسب بيان النادي لخمسة أشهر حتى أكتوبر المقبل، ويخضع خلال فترة الغياب لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف قبل العودة إلى التدريبات.

واستهل «فخر أبوظبي» برنامج التحضيرات للموسم الجديد من خلال الفحوصات الطبية، ولقاء الجهاز القني الجديد بقيادة المغربي الحسين عموتة بلاعبي الفريق قبل المغادرة إلى المعسكر الخارجي في إسبانيا، والذي يستمر حتى 4 أغسطس المقبل.

ويخوض الجزيرة خلال معسكره في مدينة ماربيا الإسبانية، 5 تجارب ودية يستهلها بلقاء الوكرة القطري في 19 يوليو الجاري، والخيسيرايس الإسباني في 25 يوليو، يوريا بوينت 29 يوليو، قادش يوم 30 يوليو، على أن يختتم تجاربه بلقاء ملقا في 2 أغسطس المقبل.

ويدشن الجزيرة مشوار الموسم الجديد 2024- 2025 في أغسطس المقبل بلقاء البطائح في الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، فيما ستكون انطلاقة الفريق في مشوار «دوري أدنوك للمحترفين» بلقاء مضيفه بني ياس.