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الرياضة

«إزينتي ريسكي» بطل كأس الوثبة في شيستر

«إزينتي ريسكي» بطل كأس الوثبة في شيستر
14 يوليو 2024 14:00

لندن (الاتحاد)
توج الجواد «إزينتي ريسكي» للمالكة شيلا كولينجتون وإشراف فيليب كولينجتون، وقيادة جون فاهي، بطلاً لسباق كأس الوثبة ستاليونز للتكافؤ لمسافة 1500 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 15 ألف جنيه إسترليني، والذي أقيم بمضمار شيستر في العاصمة الإنجليزية لندن، برعاية النسخة الـ16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بتشجيع ودعم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا وأميركا الشمالية والجنوبية، برعاية مهرجان سموّه العالمي.
واجتمع لكأس الوثبة 7 من الخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق «تكافؤ»، تصنيف صفر إلى 70، ودخل «إزينتي ريسكي» البالغ من العمر 9 سنوات للسباق، وهو غائب عن المشاركات منذ أغسطس 2019، أي لمدة 1791 يوماً.
ولكن الغياب الذي استمر 5 سنوات، لم يمنع الجواد المنحدر من نسل «نو ريسك الموري» من تحدي الغياب لتقديم عرض لفت انتباه الجمهور، حيث جاء فوزه بسهولة وبفارق 4 أطوال عن المهرة «فيكتوريا» للمالك والمدرب جيمس أوين، وقيادة شين ديلان بوين، وسجل البطل زمناً وقدره 1:48:52 دقيقة، فيما جاءت ثالثة المهرة «ديلكيتسي» بقيادة الفارسة تيجان بادجيت.
وقالت لارا صوايا، المدير التنفيذي للمهرجان العالمي، والتي توجت الأبطال الفائزين، إن المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لعب دوراً مهماً في الترويج لسباقات وتربية الخيول العربية الأصيلة حول العالم منذ انطلاقه في عام 2009، ويقوم المهرجان برعاية مجموعة من سباقات كأس الوثبة ستاليونز في مضامير مختلفة بالمملكة المتحدة.
وأعربت لارا صوايا عن سعادتها بالنجاح الذي حققه المهرجان بمضمار مدينة شيستر التاريخي، مشيرة إلى أنه أكبر السباقات في الموسم في بريطانيا، والتي أقيمت بموجب قواعد منظمة السباق العربية (ARO)، والذي جاء حافلاً بالإثارة والتكافؤ.
ووجهت صوايا التهنئة للفائزين، والشكر للحضور، والجمهور الغفير الذي بلغ أكثر من 14 ألفاً، لمتابعة فعاليات السباق، وكذلك الشكر لجميع الهيئات والمؤسسات الراعية للمهرجان، ولكل من ساهم في النجاح الذي تحقق.
وأعربت جيني هاينز، المدير التجاري والمالي لمنظمة السباقات العربية في المملكة المتحدة، عن امتنان المنظمة للدعم المستمر لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، حيث يعد هذا السباق من أكبر منافسات سلسلة كأس الوثبة في المملكة المتحدة هذا العام إلى جانب حشد يزيد على 14000 متفرج في شيستر.
ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.
وانطلقت أولى سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئة الثانية والفئة الثالثة.

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لندن
الخيول العربية الأصيلة
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