عجمان يدشن المرحلة الثانية من الإعداد في معسكر صربيا

معتصم عبدالله (أبوظبي)

غادرت، اليوم، بعثة فريق عجمان لكرة القدم إلى صربيا، تأهباً لانطلاق المرحلة الثانية من برنامج إعداد الفريق للموسم الجديد، من خلال المعسكر الخارجي، والذي يستمر على مدار 20 يوماً، يخوض خلاله «البرتقالي» 4 مباريات ودية.

وانطلقت تحضيرات «البرتقالي» للموسم الجديد من خلال التجمع الداخلي في 7 يوليو الجاري، فيما تستمر المرحلة الثانية من خلال معسكر صربيا، على أن تعود البعثة إلى الإمارات في 2 أغسطس المقبل لبدء المرحلة الثالثة والأخيرة، والتي تتضمن خوض مباراة ودية خامسة قبل انطلاق الموسم في 17 أغسطس.

وضمت قائمة عجمان لمعسكر صربيا 29 لاعباً، من بينهم صفقات «الميركاتو الصيفي» حسين إبراهيم، والظهير الأيمن التونسي فرج بن نجيمة، والجناح البرازيلي فيكتور هنريكي، وصانع الألعاب المغربي أيمن الحسوني، ومواطنه المدافع المقيم محمد سبول.

وجددت إدارة عجمان في وقت سابق عقود مجموعة من عناصر دفاع الفريق بقيادة الصربي ميلوش، والظهير الأيسر سعود سعيد، وعبد الله صالح.

واستعاد «البرتقالي» خدمات مدربه السابق الصربي جوران توفيجدزيتش بعد تجربتيه مع النصر والوحدة على التوالي في الموسم الماضي، وكان جوران قد قاد في ظهوره الأخير «البرتقالي» موسم 2022-2023، إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة واحتلال المركز السادس في ترتيب الدوري بأعلى رصيد نقاط في تاريخه «44 نقطة».

ويستهل عجمان الموسم الجديد بمواجهة شباب الأهلي على استاد راشد بدبي في ذهاب الدور الأول من مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، فيما ستكون مباراته الأولى في «دوري أدنوك للمحترفين» في مواجهة مضيفه الوحدة على ملعب الأخير باستاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي.