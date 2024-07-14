الأحد 14 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

عجمان يدشن المرحلة الثانية من الإعداد في معسكر صربيا

عجمان يدشن المرحلة الثانية من الإعداد في معسكر صربيا
14 يوليو 2024 14:30

معتصم عبدالله (أبوظبي)
غادرت، اليوم، بعثة فريق عجمان لكرة القدم إلى صربيا، تأهباً لانطلاق المرحلة الثانية من برنامج إعداد الفريق للموسم الجديد، من خلال المعسكر الخارجي، والذي يستمر على مدار 20 يوماً، يخوض خلاله «البرتقالي» 4 مباريات ودية.
وانطلقت تحضيرات «البرتقالي» للموسم الجديد من خلال التجمع الداخلي في 7 يوليو الجاري، فيما تستمر المرحلة الثانية من خلال معسكر صربيا، على أن تعود البعثة إلى الإمارات في 2 أغسطس المقبل لبدء المرحلة الثالثة والأخيرة، والتي تتضمن خوض مباراة ودية خامسة قبل انطلاق الموسم في 17 أغسطس.
وضمت قائمة عجمان لمعسكر صربيا 29 لاعباً، من بينهم صفقات «الميركاتو الصيفي» حسين إبراهيم، والظهير الأيمن التونسي فرج بن نجيمة، والجناح البرازيلي فيكتور هنريكي، وصانع الألعاب المغربي أيمن الحسوني، ومواطنه المدافع المقيم محمد سبول.
وجددت إدارة عجمان في وقت سابق عقود مجموعة من عناصر دفاع الفريق بقيادة الصربي ميلوش، والظهير الأيسر سعود سعيد، وعبد الله صالح.
واستعاد «البرتقالي» خدمات مدربه السابق الصربي جوران توفيجدزيتش بعد تجربتيه مع النصر والوحدة على التوالي في الموسم الماضي، وكان جوران قد قاد في ظهوره الأخير «البرتقالي» موسم 2022-2023، إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة واحتلال المركز السادس في ترتيب الدوري بأعلى رصيد نقاط في تاريخه «44 نقطة».
ويستهل عجمان الموسم الجديد بمواجهة شباب الأهلي على استاد راشد بدبي في ذهاب الدور الأول من مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، فيما ستكون مباراته الأولى في «دوري أدنوك للمحترفين» في مواجهة مضيفه الوحدة على ملعب الأخير باستاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي.

أخبار ذات صلة
العين يطمئن على صحة لاعبيه قبل بدء التدريبات
3 لاعبين خارج قائمة الجزيرة لمعسكر إسبانيا
عجمان
صربيا
دوري أدنوك للمحترفين
جوران توافادزيتش
آخر الأخبار
منصور بن زايد: التشكيل الوزاري الجديد ضخ لدماء وطنية متميزة
علوم الدار
منصور بن زايد: التشكيل الوزاري الجديد ضخ لدماء وطنية متميزة
اليوم 16:46
الحوسني والغيص يُديران نهائي دوري الصالات العراقي
الرياضة
الحوسني والغيص يُديران نهائي دوري الصالات العراقي
اليوم 16:45
حراس ترامب يخرجونه بعد إصابته بطلق ناري
الأخبار العالمية
رد فعل ترامب بعد محاولة اغتياله
اليوم 16:32
العين يطمئن على صحة لاعبيه قبل بدء التدريبات
الرياضة
العين يطمئن على صحة لاعبيه قبل بدء التدريبات
اليوم 16:30
رئيس الدولة: نتضامن مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والمتأثرين في حادثة بنسلفانيا
علوم الدار
رئيس الدولة: نتضامن مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والمتأثرين في حادثة بنسلفانيا
اليوم 16:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©