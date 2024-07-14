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الرياضة

كين يعترف بصعوبة إيقاف خطورة يامال!

كين يعترف بصعوبة إيقاف خطورة يامال!
14 يوليو 2024 15:30

برلين (د ب أ)
اعترف هاري كين، قائد منتخب إنجلترا، بصعوبة وقف خطورة لامين يامال النجم الشاب في صفوف منتخب إسبانيا، خلال مواجهة البلدين مساء اليوم، في نهائي كأس أمم أوروبا «يورو 2024» على استاد برلين الأولمبي.
وسجل يامال، الذي أكمل عامه السابع عشر أمس السبت، هدفاً وصنع ثلاثة أهداف ليساهم في بلوغ بلاده المباراة النهائية، كما أصبح أصغر لاعب ينجح في التسجيل في تاريخ البطولة القارية.
وقال كين في مؤتمر صحفي: «أتمنى له عيد ميلاد سعيداً، هو لاعب مذهل، في سن الـ17 يفعل ذلك في بطولة مثل هذه، فإن ذلك يقول الكثير بشأنه». وأضاف: «يلعب من دون خوف وبحرية ويستمتع بنفسه، سيكون واحداً من أصعب اللاعبين في المباراة، أود أن أهنئه على ما فعله حتى الآن».
من جانبه، أثنى المدافع الإنجليزي لوك شاو على نيكو ويليامز جناح منتخب إسبانيا، وقال عنه: «جناحا إسبانيا قدما أداءً مذهلاً في هذه البطولة، كل الإشادة بهما، لكني أرى أنه لا ينبغي أن يقتصر التركيز عليهما، أعتقد أنه ينبغي علينا التركيز على الفريق بأكمله، ندرك مكامن خطورتهم».

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