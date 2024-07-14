لينيكر: أثق بفوز إنجلترا بلقب «يورو 2024»

برلين (د ب أ)

أبدى جاري لينيكر، النجم السابق لمنتخب إنجلترا، ثقته في تتويج بلاده بلقب كأس أمم أوروبا «يورو 2024» على حساب إسبانيا، خلال المواجهة التي تجمع بينهما مساء اليوم على استاد برلين الأولمبي في النهائي.

ويتطلع منتخب إنجلترا لإنهاء رحلة الإحباط التي لازمته طوال 58 عاماً، لم يصعد خلالها لمنصات التتويج، وهو الأمر الذي فشل لينيكر في تحقيقه خلال مسيرته كلاعب.

وسجل لينيكر 48 هدفاً خلال 80 مباراة مع منتخب «الأسود الثلاثة»، وأصبح أول لاعب إنجليزي يفوز بالحذاء الذهبي في مونديال 1986.

وقال لينيكر: «طموح حياتي كلاعب كان الفوز بلقب بطولة كبرى مع منتخب إنجلترا، كنا على مشارف تحقيق ذلك، لكن الأمر لم يتحقق.. نفس الأمر لازمني خلال عملي الإعلامي، أردت دائماً الاستعانة بتلك الكلمات وأن أقول، منتخب إنجلترا للرجال فاز بلقب كأس العالم أو كأس أمم أوروبا، أتمنى أن يتحقق الأمر أخيراً اليوم».

وأشار: «ستكون مباراة قاسية بالطبع، هم يواجهون منتخب إسبانيا الرائع، والذي يضم مجموعة من النجوم الحقيقيين، بالإضافة إلى لاعب استثنائي، لكني مازلت أعتقد أن فرصتنا جيدة».

وأوضح: «إنجلترا كانت قريبة للغاية خلال النسخة الأخيرة لليورو، وخسرت النهائي بركلات الجزاء الترجيحية، وهذه التجربة ستساعدهم الآن، منذ ذلك الحين وأنا أقول إن الفريق سيفعلها وسيفوز بشيء ما، ومازالت أؤمن بذلك».

وختم لينيكر حديثه بالقول: «إذا لم يتحقق الأمر مساء الأحد، فربما في غضون عامين أو أربعة أو ستة، لكنه سيحدث لأن منتخب إنجلترا في تحسن مستمر، إذا واصلت الطرق على الباب فإنه سيفتح في النهاية».