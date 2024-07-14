الأحد 14 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

لينيكر: أثق بفوز إنجلترا بلقب «يورو 2024»

لينيكر: أثق بفوز إنجلترا بلقب «يورو 2024»
14 يوليو 2024 15:45

برلين (د ب أ)
أبدى جاري لينيكر، النجم السابق لمنتخب إنجلترا، ثقته في تتويج بلاده بلقب كأس أمم أوروبا «يورو 2024» على حساب إسبانيا، خلال المواجهة التي تجمع بينهما مساء اليوم على استاد برلين الأولمبي في النهائي.
ويتطلع منتخب إنجلترا لإنهاء رحلة الإحباط التي لازمته طوال 58 عاماً، لم يصعد خلالها لمنصات التتويج، وهو الأمر الذي فشل لينيكر في تحقيقه خلال مسيرته كلاعب.
وسجل لينيكر 48 هدفاً خلال 80 مباراة مع منتخب «الأسود الثلاثة»، وأصبح أول لاعب إنجليزي يفوز بالحذاء الذهبي في مونديال 1986.
وقال لينيكر: «طموح حياتي كلاعب كان الفوز بلقب بطولة كبرى مع منتخب إنجلترا، كنا على مشارف تحقيق ذلك، لكن الأمر لم يتحقق.. نفس الأمر لازمني خلال عملي الإعلامي، أردت دائماً الاستعانة بتلك الكلمات وأن أقول، منتخب إنجلترا للرجال فاز بلقب كأس العالم أو كأس أمم أوروبا، أتمنى أن يتحقق الأمر أخيراً اليوم».
وأشار: «ستكون مباراة قاسية بالطبع، هم يواجهون منتخب إسبانيا الرائع، والذي يضم مجموعة من النجوم الحقيقيين، بالإضافة إلى لاعب استثنائي، لكني مازلت أعتقد أن فرصتنا جيدة».
وأوضح: «إنجلترا كانت قريبة للغاية خلال النسخة الأخيرة لليورو، وخسرت النهائي بركلات الجزاء الترجيحية، وهذه التجربة ستساعدهم الآن، منذ ذلك الحين وأنا أقول إن الفريق سيفعلها وسيفوز بشيء ما، ومازالت أؤمن بذلك».
وختم لينيكر حديثه بالقول: «إذا لم يتحقق الأمر مساء الأحد، فربما في غضون عامين أو أربعة أو ستة، لكنه سيحدث لأن منتخب إنجلترا في تحسن مستمر، إذا واصلت الطرق على الباب فإنه سيفتح في النهاية».

أخبار ذات صلة
كين يعترف بصعوبة إيقاف خطورة يامال!
«المنحوس» يطارد «حلم أول بطولة»!
بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»
تابع التغطية كاملة
يورو 2024
كأس أمم أوروبا
منتخب إنجلترا
منتخب إسبانيا
آخر الأخبار
منصور بن زايد: التشكيل الوزاري الجديد ضخ لدماء وطنية متميزة
علوم الدار
منصور بن زايد: التشكيل الوزاري الجديد ضخ لدماء وطنية متميزة
اليوم 16:46
الحوسني والغيص يُديران نهائي دوري الصالات العراقي
الرياضة
الحوسني والغيص يُديران نهائي دوري الصالات العراقي
اليوم 16:45
حراس ترامب يخرجونه بعد إصابته بطلق ناري
الأخبار العالمية
رد فعل ترامب بعد محاولة اغتياله
اليوم 16:32
العين يطمئن على صحة لاعبيه قبل بدء التدريبات
الرياضة
العين يطمئن على صحة لاعبيه قبل بدء التدريبات
اليوم 16:30
رئيس الدولة: نتضامن مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والمتأثرين في حادثة بنسلفانيا
علوم الدار
رئيس الدولة: نتضامن مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والمتأثرين في حادثة بنسلفانيا
اليوم 16:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©