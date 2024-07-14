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الرياضة

مدرب كولومبيا ينتقد تمديد «الاستراحة» من أجل شاكيرا!

مدرب كولومبيا ينتقد تمديد «الاستراحة» من أجل شاكيرا!
14 يوليو 2024 16:00

لوس أنجلوس (د ب أ)
انتقد نيستور لورينزو، المدير الفني لمنتخب كولومبيا، قرار تمديد فترة الاستراحة بين شوطي المباراة النهائية لكأس أمم أميركا الجنوبية «كوبا أميركا» أمام الأرجنتين، فجر غدٍ «الاثنين» بتوقيت جرينتش، من أجل تقديم فقرة فنية بقيادة المطربة الشهيرة شاكيرا.
ويبحث منتخب كولومبيا عن لقبه الثاني في البطولة القارية على ملعب «هارد روك» في ميامي، فيما يطارد منتخب الأرجنتيني لقبه الـ 16.
ويخطط منظمو البطولة لفترة استراحة تستمر 25 دقيقة بين شوطي المباراة، بدلاً من 15 دقيقة، كما جرت العادة، من أجل إفساح المجال أمام المطربة الكولومبية الشهيرة شاكيرا لتقديم وصلة غنائية.
وقال لورينزو خلال مؤتمر صحفي: «أتمنى أن تستمتعوا، شاكيرا رائعة».
وأضاف: «لا يمكنني فهم الأمر، كنت أتمنى أن تكون مثل باقي المباريات».
وألمح لورينزو إلى العقوبات التي صدرت بحق منتخبات الأرجنتين وتشيلي وأوروجواي وفنزويلا من قبل اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول»، بعد تأخر اللاعبين في النزول إلى الملعب، عقب نهاية فترة الاستراحة بين شوطي المباراة.
وأشار مدرب كولومبيا: «عندما تحضر بعد مرور 16 دقيقة تعاقب، لكن الآن هناك عرض فني وبإمكاننا أن نأتي بعد 20 دقيقة».
وختم حديثه بالقول: «اللاعبون من الممكن أن يصابوا بالبرد، لكن الأمر ينطبق على المنتخبين، اكتشفت اليوم أن الأمر هكذا، وهذا كل شيء».

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