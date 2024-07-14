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الرياضة

العين يطمئن على صحة لاعبيه قبل بدء التدريبات

العين يطمئن على صحة لاعبيه قبل بدء التدريبات
14 يوليو 2024 16:30

العين (الاتحاد)
تابع فريق العين، صباح اليوم، برنامجه الإعدادي خلال مرحلة التجمع الداخلي، والذي دشنه صباح أمس بالفحوص الطبية، التي أجراها لاعبو «الزعيم» بمستشفى برجيل رويال في العين، الشريك الطبي للنادي، وذلك وفقاً لجدول محدد ينظم توقيت حضور كل مجموعة على حدة لإجراء الفحوص الطبية تحت إشراف طبيب الفريق الأول د. نيكولاس ومجموعة من الأطباء الاختصاصيين بمستشفى برجيل.
وقام محمد سيف الكتبي، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، بمتابعة الإجراءات التنظيمية في الفحوص التي شملت تقييماً طبياً شاملاً للاعبين والذي يتضمن التاريخ الصحي المفصل لكل لاعب على حدة، بالإضافة إلى تخطيط القلب باثني عشر قطباً «ECG» إلى جانب تخطيط صدى القلب ومجموعة من اختبارات فحص الدم، كما حضر الفحوص الطبية خلفان الشامسي المدير التنفيذي، وأحمد الشامسي، مدير الفريق، وعدد من المعنيين من الطاقم الطبي بالفريق خلال مرحلة التجمع الداخلي.
وأكد نيكولاس تزوروديس طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، أهمية الفحوص التدريبية قبل تدشين الحصص التدريبية بعد فترة التوقف، موضحاً: «أتمنى أن تأتي نتائج الفحوص الطبية الخاصة بالحالة الصحية للاعبين على النحو المطلوب، خصوصاً وأن الفريق تنتظره في الموسم الجديد تحديات استثنائية بمختلف البطولات التي سيخوضها الفريق، الأمر الذي يتطلب أن يبدأ الفريق بصورة قوية وصحيحة حتى يتمكن هذا النادي الكبير من تحقيق تطلعات قيادته ومحبيه محلياً وخارجياً».
وأكمل: «كما تعلمون فإن الإجراء الخاص بالفحوص الطبية متطلب إلزامي من اتحاد الكرة، لا بد من تنفيذه قبل انطلاقة الموسم لتقييم الوضع الصحي لجميع اللاعبين قبل الانخراط في التمارين بعد فترة الراحة التي أعقبت نهاية الموسم المنصرم».

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