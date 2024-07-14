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الرياضة

الحوسني والغيص يُديران نهائي دوري الصالات العراقي

الحوسني والغيص يُديران نهائي دوري الصالات العراقي
14 يوليو 2024 16:45

دبي (الاتحاد)
كُلف الحكمان الدوليان فهد بدر الحوسني وأحمد الغيص بإدارة مباراة إياب نهائي مسابقة دوري المحترفين العراقي لكرة قدم الصالات، التي ستجمع فريقي نفط البصرة والشرطة يوم غدٍ الاثنين، في مدينة البصرة، وجاء هذا التكليف بناءً على طلب من الاتحاد العراقي لكرة القدم.
وكان حكم النخبة فهد بدر الحوسني قد أدار مؤخراً المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا لكرة الصالات في تايلاند، كما أنه سيظهر في بطولة كأس العالم لكرة الصالات للمرة الثانية، بعد اختياره ضمن قائمة الحكام التي ستُدير مونديال أوزباكستان 2024، المقرر إقامتها في شهر سبتمبر المقبل، بينما شارك الحكم الدولي أحمد الغيص في إدارة مباريات البطولة الدولية الودية التي نظمها الاتحاد العُماني لكرة القدم في شهر فبراير الماضي، كما أدار الحكمان الدوليان العديد من مباريات مسابقاتنا المحلية لكرة قدم الصالات خلال موسم 2023-2024.

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