«العميد» يتعادل مع «شباب غانا» في الودية الأولى

معتصم عبدالله (أبوظبي)

خيم التعادل 4-4، على مباراة النصر الودية الأولى في معسكره الإعدادي بهولندا، أمام منتخب الشباب الغاني، ضمن تحضيرات «الأزرق»، الذي لعب مدربه الهولندي بتشكيلتين مختلفتين في الشوطين الأول والثاني، لانطلاق الموسم الجديد.

وأنهى «العميد» الشوط الأول متقدماً بنتيجة 3-1، بعدما سجل جونيور سيلفا، والإيطالي مانولو جابياديني «هدفين»، قبل أن يضيف عبدالله توري الهدف الرابع، في الشوط الثاني والذي شهد تسجيل «النجوم السوداء» لثلاثة أهداف أخرى.

ويتضمن برنامج النصر في معسكر هولندا خوض وديتين أمام فريقي جرافشاب، وتوب أوس، يومي 20 و27 من الشهر الجاري على التوالي.