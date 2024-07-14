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الرياضة

«أبيض الشاطئية» إلى جورجيا للمشاركة في «دولية» باتومي

«أبيض الشاطئية» إلى جورجيا للمشاركة في «دولية» باتومي
14 يوليو 2024 18:00

دبي (الاتحاد)
غادرت بعثة منتحبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية إلى جورجيا، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس باتومي الدولية، التي تنظمها اللجنة التنفيذية للعبة (Beach Soccer Worldwide) في الفترة من 17 إلى 21 يوليو الجاري، بمشاركة 7 منتخبات.
وضمت بعثة المنتخب 13 لاعباً، وهم: عبدالرحمن محمد، عبدالله البوم، أحمد بشر، وليد بشر، عباس علي، كمال علي، راشد عبيد، محمد عبيد، عبدالله عباس، وليد محمدي، مصعب عمر، حميد جمال، سلطان البلوشي.
ويلعب «أبيض الشاطئية» مبارياته ضمن المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات السعودية، أوكرانيا ولبنان، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات جورجيا «المستضيف»، لاتيفيا والمجر.
ويستهل منتخبنا الوطني مشاركته في البطولة بمواجهة المنتخب السعودي الشقيق يوم 17 يوليو، وفي اليوم التالي يلتقي منتخب لبنان، ويختتم دور المجموعات بمباراته أمام منتخب أوكرانيا يوم 19 يوليو.

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