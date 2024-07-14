كاري: «تحضيرات أبوظبي» مهمة للسلة الأميركية قبل «الأولمبياد»

أبوظبي (الاتحاد)

يقيم المنتخب الأميركي لكرة السلة معسكراً في أبوظبي استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، بدوافع الفوز بالميدالية الذهبية الأولمبية السابعة عشرة في تاريخه.

وأجرى نجوم المنتخب بمن فيهم ليبرون جيمس وستيفن كاري أول حصتين تدريبيتين في العاصمة على مدار يومين، استعداداً للمباراتين الوديتين القادمتين ضد أستراليا وصربيا.

وأكد ستيفن كاري، أبرز مسجلي الرميات الثلاثية في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، على أهمية هاتين المباراتين في الاستعدادات للألعاب الأولمبية.

ويقول ستيفن كاري: «إن الاستعدادات في أبوظبي مهمة للغاية، فقد لعبنا مباراة واحدة ضد كندا، ولدينا مباراتان هنا توفر كل واحدة منهما فرصة للتعرف على جوانب التركيز لنكون على أتم الاستعداد للمباريات في باريس، ويتضمن المعسكر جدولاً مكثفاً من التدريبات، إذ عادة ما نمضي خمسة وأربعين يوماً في المعسكر التدريبي قبل انطلاق مباريات الدوري الأميركي للمحترفين، أما الآن فليس أمامنا سوى ثلاثة أسابيع، لذا علينا أن نصل إلى أعلى مستويات التركيز لتحقيق الأهداف التي نطمح إليها، وأن نستغل جميع المباريات لتطوير أدائنا وتحسينه، والتعرف أكثر على نقاط قوتنا وضعفنا، وبناء عقلية الفوز، وأعتقد أننا سنستفيد من هاتين المباراتين بأفضل صورة ممكنة».

وتتواجه الولايات المتحدة وصربيا في 16 يوليو المقبل في أبوظبي، وهما في نفس المجموعة في أولمبياد باريس.

وعلق كاري على المواجهات السابقة بين المنتخبين قائلاً: «لعبنا ضدهم سابقاً في بطولة المنتخبات تحت 19 عاماً عام 2007، ورغم أننا تغلبنا عليهم في مباريات المجموعات، إلا أنهم استطاعوا الفوز علينا في مباراة الميدالية الذهبية. ثم تغلبنا عليهم عام 2014 خلال بطولة العالم في إسبانيا، لذا، لدينا عدة مواجهات معهم. ويضم المنتخب الصربي اللاعبين نيكولا يوكيتش وبوجدانوفيتش، وهما أحد أفضل اللاعبين في الدوري الأميركي للمحترفين، لذلك فنحن نعرف الكثير عن هذا المنتخب، يتواجه المنتخبان للمرة الأولى في أبوظبي، لذلك لا أعلم الأجواء التي ستسود المباراة، إنهم في مجموعتنا في أولمبياد باريس، لذلك تنتظرنا معهم مواجهات صعبة للغاية، ولكننا واثقون من الفوز إذا ما استطعنا التركيز على أدائنا وبذل قصارى جهدنا».

كما تحدث كاري عن زيارة أبوظبي للمرة الأولى قائلاً: «وصلنا إلى أبوظبي خلال عطلة نهاية الأسبوع، ونحاول اكتشاف نقاط القوة في هذا المنتخب وطريقة اللعب التي سنعتمدها، كانت تجربة مذهلة حتى الآن، والطاقة التي تتمتع بها هذه المجموعة رائعة، إذ تضم العديد من اللاعبين الذين حققوا الكثير من الإنجازات في عالم كرة السلة، سنحاول أن نستمتع بخوض هذه المباراة، وكل ما يجب فعله هو فرض شخصية الفريق، والتركيز على تحقيق الفوز. ونحن نتحدث عن ذلك كل يوم، ونأمل أن نتمكن من إظهار ذلك في دورة الألعاب الأولمبية».