تألق سيكو بابا يقوده إلى «عالمية العين»

مراد المصري (أبوظبي)

أعلنت شركة العين لكرة القدم، قبل ساعات، عن التعاقد مع المالي سيكو بابا، قادماً من صفوف البطائح، وذلك بعد موسمين تألق فيهما اللاعب الذي وصل إلى دوري أدنوك للمحترفين دون ضوضاء، إلا أنه ترك بصمة قادته للتواجد الآن في صفوف «الزعيم» في موسم استثنائي يتأهب فيه الفريق لمشاركات قارية وعالمية.

ولعب بابا مع البطائح، 47 مباراة في دوري المحترفين، سجل خلالها 7 أهداف، إلى جانب مساهماته التهديفية وأدواره الأخرى مما رفع قيمته السوقية عندما تعاقد معه «الراقي» من 100 ألف يورو إلى أكثر من مليوني يورو بحسب موقع «ترانسفير ماركت»، فيما ساهم أداؤه في جعل أكثر من نادٍ يبدي رغبته بالحصول على خدماته خلال هذا الصيف، قبل أن يحسم العين الأمور ويضم اللاعب بشكل نهائي.

وجاء إعلان العين التعاقد مع اللاعب بطريقة مبتكرة مع الشريك التجاري «طلبات» لخدمات التوصيل، فيما ألمح «البنفسجي» إلى وجود المزيد من الصفقات في قادم الأيام، بعدما كتب في التدوينة المرفقة مع الفيديو «وصل الجديد، والبقية في الطريق».

ويجيد بابا اللعب في مركز الجناح الأيمن، أو لاعب خط وسط هجومي في أكثر من موقع وفق الحاجة من الأرجنتيني هيرنان كريسبو مدرب العين، ليوفر له حلولاً إضافية خلال الموسم المقبل.

وانطلقت أمس الأول استعدادات العين للموسم الجديد من خلال الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعبون، والتي سيليها انطلاق التدريبات يوم غدٍ الثلاثاء، ومن ثم السفر إلى المغرب الأربعاء المقبل لإقامة معسكر خارجي، والذي يشمل خوض أربع مباريات ودية أمام نادي اتحاد تواركة الرياضي يوم 24 يوليو الجاري، ثم النادي الرياضي القنيطري في الأول من أغسطس المقبل، وشباب المحمدية والرجاء البيضاوي يومي 5 و10 من ذات الشهر، قبل العودة إلى أرض الدولة في اليوم التالي، واستكمال التدريبات في «دار الزين» تمهيداً لانطلاق المنافسات الرسمية.

على صعيد آخر، انتقل رافائيل بيريرا للعب في صفوف البطائح، وذلك كلاعب حر بعد نهاية عقده مع العين.