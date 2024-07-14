«الإمارات للدراجات».. «هاتريك الصدارة» في طواف فرنسا

مراد المصري (أبوظبي)

واصل فريق الإمارات للدراجات الهوائية خطواته الثابتة نحو الظفر بلقب النسخة الـ 111 من طواف فرنسا، بعدما كسب قائده تادي بوجاتشار المرحلة الـ 15، التي أقيمت اليوم، ليكمل الفوز في ثلاث مراحل حتى الآن، منها آخر مرحلتين على التوالي، ويعزز موقعه رفقة فريقه في صدارة الترتيب المزدوجة للفرقي والفردي قبل 6 مراحل على نهاية المنافسات.

جاء فوز السلوفيني بوجاتشار، بعدما أثبت أنه المتخصص عندما يتعلق الأمر بالمسارات الجبلية، ونجح في إنهاء هذه المرحلة التي امتدت لمسافة 197.7 كلم، بتوقيت يبلغ 5.13.55 ساعة، بفارق وصل إلى دقيقة و8 ثوانٍ عن صاحب المركز الثاني الدنماركي جوناس فينجاجارد من فريق فيسما الهولندي.



وكانت الضربة مزدوجة من بوجاتشار لفينيجاجارد، إذ وسع صاحب «القميص الأصفر» موقعه في صدارة الترتيب العام عن مطارده الدنماركي، إلى فارق يصل الآن إلى 3 دقائق و9 ثوانٍ، إذ يبلغ إجمالي التوقيت الزمني لقائد فريق الإمارات للدراجات الهوائية، 61.56.24 ساعة.

كما ابتعد بوجاتشار عن البلجيكي ريمكو إيفينبول من فريق سودال كويك ستيب، الذي يوجد بالمركز الثالث، ويعتبر من أبرز مطارديه على اللقب، بفارق يصل الآن إلى 5 دقائق و19 ثانية.

وإلى جانب احتفاظ بوجاتشار بـ «القميص الأصفر» لمتصدر الترتيب العام، فإنه عزز موقعه في صدارة الدراج الأفضل للمسارات الجبلية، رافعاً رصيده إلى 77 نقطة، ليحتفظ أيضاً بالقميص المنقط باللون الأحمر.

ويتربع فريق الإمارات للدراجات الهوائية على قمة ترتيب الفرق بكل جدارة واستحقاق، إلى جانب هذا التفوق الفردي، في ريادة مستمرة للمرحلة الـ 12 على التوالي، بإجمالي توقيت زمني لدراجي فريقه يبلغ 186.12 ساعة.

وسيحصل المشاركون اليوم على راحة لمدة 24 ساعة، قبل دخول مجريات الأسبوع الثالث والأخير، على أن يكون الختام في مدينة نيس الفرنسية يوم 21 يوليو الجاري.