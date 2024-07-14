بطولة خالد بن محمد بن زايد للجو جيتسو تُتوج أبطال الجولة الثانية

دبي (الاتحاد)

وسط حضور جماهيري غفير وأجواء تنافسية حماسية ومشاركة واسعة للاعبين من مختلف أندية وأكاديميات الدولة، اختتمت اليوم، منافسات الجولة الثانية من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجو جيتسو، التي تم تخصيصها لمنافسات «بدون بدلة» في كوكا كولا أرينا بدبي.

وتعتبر هذه الجولة الثانية من البطولة الأكبر والأحدث على أجندة فعاليات الجو جيتسو المحلية، والتي تتضمن خمس جولات، تقام في مختلف أنحاء الدولة خلال العام الجاري، منها 3 جولات لفئة «البدلة» وجولتان لفئة «بدون بدلة»، وكانت قد انطلقت فعاليات البطولة بجولتها الأولى مع منافسات فئة «البدلة» في شهر يونيو الماضي في مبادلة أرينا بأبوظبي.

واستقطبت الجولة الثانية من البطولة مشاركة لاعبين من مختلف الفئات بدءاً من الناشئين والشباب وحتى فئتي الكبار والأساتذة، من 10 سنوات وحتى فوق 30 عاماً، وشهدت للمرة الأولى في تاريخ بطولات رياضة الجوجيتسو مشاركة فئة تحت 12 عاما في منافسات «بدون بدلة»، في خطوة تؤكد حرص الاتحاد على الاستثمار في المواهب الناشئة باعتبارهم مستقبل الرياضة في الدولة.

حضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين، الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم - المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، والشيخ طارق بن فيصل القاسمي، وعبدالمنعم السيد محمد الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، ويوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد، وأحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ومنصور أحمد الكتبي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار، وناصر محمد العبدول المدير الإقليمي لمنطقة دبي بمصرف أبوظبي الإسلامي، وفوزية محمد فريدون مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالإنابة لدى مجلس دبي الرياضي، وعدد من ممثلي الشركاء والرعاة والأندية المشاركة.

وفي ختام منافسات الجولة الثانية نجح نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في تحقيق الصدارة، بينما حققت أكاديمية M.O.D مركز الوصيف، ونال نادي العين المركز الثالث.

وكان نادي العين قد نجح في تصدر الجولة الأولى من البطولة، التي تم تخصيصها لمنافسات فئة البدلة الشهر الماضي، متفوقاً على الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الذي حلّ وصيفاً وبني ياس ثالثاً، وبالتالي يكون ناديا الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والعين قد نجحا في اعتلاء منصة التتويج في أول جولتين من البطولة مما يعزز رصيدهما من النقاط وفرصهما في المنافسة بقوة على اللقب في نهاية البطولة بشهر ديسمبر المقبل.

وأعرب الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، عن سعادته وفخره بمستوى التنظيم والمنافسة التي شهدتها الجولة الثانية من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجو جيتسو، كما توجه بالشكر والتقدير لاتحاد الجو جيتسو على الجهود المبذولة لإنجاح هذه البطولة المتميزة، مثمناً العمل المتواصل من قبل الاتحاد لترسيخ ريادة دولة الإمارات في رياضة الجو جيتسو.

وقال: «إن البطولة تعكس بوضوح التقدم الكبير الذي تحرزه رياضة الجو جيتسو في دولة الإمارات، حيث تسهم هذه البطولات في تعزيز مكانة الرياضة على كافة الأصعدة المحلية والدولية. وإن النجاح الذي تحقق في هذه الجولة هو ثمرة للجهود المستمرة من قبل جميع القائمين على تنظيم هذه البطولة الرائدة، ونسعى دائماً في الهيئة العامة للرياضة إلى دعم وتنظيم مثل هذه الفعاليات التي تسهم في تعزيز الوعي الرياضي وتشجيع الأجيال الناشئة على ممارسة الرياضة وتطوير مهاراتهم وقدراتهم الرياضية التي تمكنهم من المنافسة على أعلى المستويات».

واختتم بتوجيه الشكر والتقدير للأندية المشاركة، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود وتعزيز العمل المشترك لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات الرياضية التي ترفع راية الإمارات في المحافل الرياضية الدولية.

وأشاد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو بالنجاح الكبير للجولة الثانية من بطولة خالد بن محمد بن زايد، التي جرى تخصيص منافساتها لفئة بدون بدلة، مشيراً إلى أن هذا النجاح ما هو إلا ثمرة الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة وتوجيهاتها السديدة لتطوير رياضة الجو جيتسو وتوفير جميع مقومات الدعم لأبناء الوطن للتطور والنمو.

وقال: «شهدت الجولة الثانية من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجو جيتسو مشاركة واسعة للاعبين من مختلف أندية وأكاديميات الدولة، حيث أظهروا مهارات عالية وأداء قوي أشعل حماس الجماهير في المدرجات، ويعكس حجم المشاركة في مختلف الفئات الأوزان والأعمار أهمية هذه البطولات في صقل مهارات اللاعبين وتعزيز روح التنافس فيما بينهم، ما يسهم في رفع مستوى الرياضة على الصعيدين المحلي والدولي».

ونوّه الظاهري بنظام التصنيف المعتمد في البطولة الذي يهدف إلى ضمان التكافؤ بين اللاعبين وتعزيز روح التنافسية بين الأندية، حيث يجري منح النقاط نظير حجم المشاركة والنتائج المحققة في الجولات والتي تعكس الأداء المميز والإنجاز المبني على عوامل متعددة مثل الاستراتيجية والتقنيات والمهارات.

وأوضح أن هذا النظام يهدف إلى تحفيز الأندية على الاستثمار الأمثل في المواهب والمشاركة بأكبر عدد من اللاعبين في مختلف الفئات في جميع جولات البطولة لحصد النقاط وضمان المنافسة على اللقب.

واختتم الظاهري: «تواصل البطولة تحقيق أبرز أهدافها المتمثلة في توفير منصة نموذجية لبناء جيل قوي من الأبطال الواعدين وتعزيز التفاعل المجتمعي، والتبادل الثقافي، حيث احتشدت الجماهير والأسر والعائلات من مختلف الجنسيات خلف أبنائها يجمعهم الشغف الكبير بالرياضة».

سعادة كبيرة

بدورها قالت فوزية محمد فريدون مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالإنابة لدى مجلس دبي الرياضي: «سعيدة بالتواجد في بطولة خالد بن محمد بن زايد للجو جيتسو، التي ترسي معايير إبداعية في التميز على صعيد تنظيم بطولات الجو جيتسو المحلية ما يعكس رؤية الاتحاد وجهوده المستدامة في نشر وتطوير الرياضة لتصبح جزءا من أسلوب حياة الأسر والعائلات والفئات المجتمعية المختلفة».

وأضافت: «جسّد الحضور الجماهيري الرائع، لا سيّما جموع الأسر والعائلات، الشعبية الكبيرة التي تحظى بها رياضة الجو جيتسو في المجتمع الإماراتي، انطلاقاً من دورها في ترسيخ قيم الانضباط والعزيمة والإصرار، التي تعتبر قيماً أساسية لبناء جيل قوي ومسؤول».

وتابعت: «يفخر مجلس دبي الرياضي بدعمه المستمر للرياضات الفردية ورياضة الجوجيتسو على وجه الخصوص، والتعاون مع اتحاد الجو جيتسو في تنظيم واستضافة أبرز البطولات المحلية انطلاقاً من إيمانه بأن هذه الرياضات تلعب دورًا محوريًا في تطوير المهارات الشخصية وتحفيز روح المنافسة بين الرياضيين».

وقال ثامر سعيد الشامسي مشرف الألعاب الفردية ورعاية الموهوبين في نادي الحمرية الرياضي الثقافي: «سعداء بالمشاركة في هذه البطولة المتميزة التي تحمل اسماً غالياً على جميع أبناء دولة الإمارات، وتنفرد بالعديد من المزايا المهمة، وأتوجه بالشكر إلى اتحاد الجو جيتسو الذي يبذل قصارى جهده في سبيل تطوير الرياضة وإيجاد البيئة النموذجية لإنتاج المواهب والأبطال».

وأضاف: «أبرز مكاسب هذه البطولة الرائدة يتمثل في تسليط الضوء على المواهب الصاعدة كونها تفسح المجال أمام أكبر مشاركة للاعبي الأندية والأكاديميات، ولا بد من الإشادة بخطوة إدراج فئة تحت 12 عاما في منافسات بدون بدلة لما لها من آثار إيجابية على مستقبل اللعبة. تساعد البطولة الأندية والأكاديميات على التخطيط الأمثل للاستثمار في مواهبها للتميز في منافسات البدلة، وصقل مهاراتها للتألق في منافسات بدون بدلة أيضاً».





فخر بالأداء

قال: ماوريسيو أوروزكو مدرب أكاديمية أدما: «لقد أرست الجولة الثانية من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجو جيتسو معياراً جديداً للمنافسات، وبكل تأكيد تشكّل الإضافة القيمة لفئة تحت 12 عاماً إلى منافسات بدون بدلة خطوة إضافية نحو رعاية المواهب الشابة، وهو ما يعد مؤشراً مهماً لاستدامة مستقبل الرياضة».

وأضاف: «فخور بالأداء الذي قدمه لاعبو النادي اليوم في ظل المنافسة القوية من قبل مختلف الأندية للفوز والتتويج. وتعتبر منافسات بدون بدلة تجربة جديدة للاعبينا ولكنها في غاية الأهمية لنموهم وتطورهم وصقل موهبتهم، وإعدادهم للمنافسة على أعلى المستويات وفي الظروف المختلفة».

ويؤكد أوروزكو أن أبرز ما يميز هذه البطولة هو نظام التصنيف المبتكر الذي يدفع الأندية للاستثمار في رياضييها، ورعاية المواهب والحرص على تطويرها وتأهيلها، وقال: «نحن في أكاديمية أدما حددنا خططنا وأولوياتنا للمرحلة المقبلة، والتي تكمن في تأسيس فريق تنافسي قادر على التألق في منافسات البدلة ودون بدلة على حد سواء»، منوهاً بأن منافسات بدون بدلة ليست كسواها وتتطلب خبرة مختلفة ومرونة أكبر من نظيرتها منافسات البدلة الأكثر انتشاراً.





طموح المستقبل

عبّرت آمنة محمد الشامسي عن سعادتها البالغة بمشاركة نجلها مبارك طالب الشامسي (14 عاماً) في منافسات البطولة، وهي المشاركة الأولى له في منافسات بدون بدلة، وقالت: «كان ابني مشغولاً جداً في التدريب والتحضير لهذه الجولة، ومتحمساً أكثر باعتبارها تجربة جديدة بالنسبة إليه، وهو يطمح إلى مواصلة مشواره في الرياضة وتمثيل المنتخب الوطني مستقبلاً».

وأضافت: «نشكر اتحاد الجو جيتسو على هذه البطولة المتميزة، وحرصه على إفساح المجال للمشاركة أمام جميع المستويات لا سيما الناشئين، وهو ما يعزز دوره المجتمعي في تمكين الأسر والأبناء في استثمار إجازة الصيف على النحو الأمثل».





تجربة تفوق الوصف

قال ريكاردو كونسيساو لاعب نادي الوحدة والفائز بذهبية فئة الكبار وزن 77 كجم: «لقد كانت مشاركتي في هذه الجولة من البطولة تجربة تفوق الوصف، خصوصاً أنني اختتمتها بالتتويج بالذهبية، ونجحت في إضافة نقاط قيمة إلى رصيد النادي قد تكون حاسمة في نهاية جولات البطولة».

وأضاف: «لقد خضت نزالات قوية جداً أمام لاعبين يعتبرون الأفضل على الساحة المحلية، وبالنظر إلى منافسات بدون بدلة وما تتطلبه من مهارات خاصة، أنا ممتن لتحقيق هذا الإنجاز».

وقال ناصر البريكي من أكاديمية M.O.D الإماراتية حزام أسود الفائز بذهبية فئة الأساتذة وزن 94 كجم: «فخور بهذا الإنجاز وتحقيق الميدالية الذهبية بعد منافسة قوية مع عدد من الأبطال، النزالات لم تكن سهلة على الإطلاق ونزالات بدون بدلة تحتاج إلى تقنيات خاصة وقوة ومهارة عاليتين، أشكر الجهازين الفني والإداري وزملائي في الفريق، الذين كانوا عوناً كبيراً لي وشجعوني خلال النزالات، وقدموا لي كل أشكال الدعم لتحقيق هذا الإنجاز، وأتشرّف أن أكون جزءًا من بطولة تلعب دوراً محورياً في استدامية مسيرة ريادة الدولة العالمية في رياضة الجوجيتسو».