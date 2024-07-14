%32 صفقات المقيمين في «الميركاتو الصيفي» لأندية المحترفين

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تصدرت صفقات اللاعبين المقيمين «الميركاتو الصيفي» لأندية دوري أدنوك للمحترفين استعداداً للموسم الجديد، والذي انطلق في 10 يوليو الجاري، ويستمر حتى 1 أكتوبر 2024، بإبرام 10 أندية نحو 24 صفقة مع اللاعبين المقيمين «34% من نسبة الميركاتو»، من بينها صفقات تنتظر الإعلان الرسمي بعد اكتمال التفاوض وتوقيع العقود.

وتفصيلاً، شملت تعاقدات المقيمين في أندية «دوري أدنوك للمحترفين»، 24 صفقة إلى ما قبل بداية الأسبوع الجاري، وتصدر خورفكان الواجهة في «ميركاتو المقيمين»، بالتعاقد مع الثنائي الأرجنتيني برايان راميريز قادماً من اتحاد كلباء، وبيدرو بافلوف المنتقل من الظفرة، والبرتغالي نيسلون بيريرا، والباراجوياني ألكسندر كوينتانا، فيما ربطت المفاوضات إدارة «النسور» بالمغربي أيمن رشوق لاعب حتا.

وأعلنت إدارة عجمان التعاقد مع الكونجولي بيني موجبايا قادماً من الإخاء الأهلي اللبناني، والظهير الأيمن فرج بن نجيمة المنتقل من النجم الساحلي التونسي، والمدافع المغربي محمد سبول، والجناح البرازيلي فيكتور هنريكي قادماً من الظفرة.

وكشف نادي النصر عن التعاقد مع الهولندي مروان أزرقان المنتقل من أوتريخت، والبرازيلي جونيور سيلفا قادماً من خورفكان، وضمت قائمة «العميد» المغادرة إلى معسكر هولندا البرازيلي إيمانويل فيريرا «مانو»، قادماً من فلامنجو، والحارس الصربي ستيفان بيانوفيتش.

وتعاقد الوحدة مع المدافع النيجيري الشاب فافور أوجبو «20 عاماً»، قادماً من نادي ريد ستار الصربي، ليتم قيده ضمن فئة المقيمين، وذلك ضمن استراتيجية النادي لاستقطاب المواهب وفي إطار مساعيها لتعزيز صفوف الفريق الأول.

وأعلنت إدارة شباب الأهلي ضم الغيني عمر كيتا «21 عاماً»، قادماً من نادي الإمارات، فيما تعاقد بني ياس مع الكونجولي إيساك تشيبانجو لموسمين قادماً من نادي النصر، وضم العروبة العائد مجدداً إلى دوري المحترفين المقيم الصربي سينيسا يولاسيتش (22 عاماً) قادماً من العربي.

وأبرم دبا الحصن الذي يستعد لموسمه الأول في المحترفين ثلاث صفقات على صعيد المقيمين، شملت الصربي نيكسا فويانوفيتش، والغاني دومينيك سوبيلا، ولاعب الوسط النيجيري المقيم أديبا اليميك «22 عاماً»، قادماً من مسافي.

واستعاد العين خدمات لاعبه المغربي المهدي مبارك بعد انتهاء فترة الإعارة لنادي الرجاء، تمهيداً لقيده في فئة المقيمين.

وأعلن العين الصفقة الأبرز في «ميركاتو المقيمين»، بالتعاقد مع المهاجم المالي سيكو بابا «23 عاماً» لأربعة مواسم، قادماً من البطائح، مقابل انتقال لاعبه رافائيل بيريرا إلى صفوف «الراقي»، في المقابل، تشمل قائمة تعاقدات المقيمين المنتظرة، الإعلان الرسمي لنادي الجزيرة عن التعاقد مع الظهير الأيسر فيتور فارجاس المنتقل من جوينفيل البرازيلي، وضم العين البرازيلي خوان شليكمان قادماً من فلامنجو البرازيلي.

وحدد التعميم السنوي للقيد والتسجيل لموسم 2024- 2025، أعداد اللاعبين في الفريق الأول للأندية المشاركة في مسابقات رابطة المحترفين بـ15 لاعباً لفئات «المواطنين، أبناء المواطنات، حملة الجوازات، مواليد الدولة»، مقابل 5 لاعبين في فئة «المقيمين»، و5 لاعبين في فئة «الأجانب».

وتضم قوائم «فرق دوري تحت 23 عاماً»، 24 لاعباً لفئات «المواطنين، أبناء المواطنات، حملة الجوازات، مواليد الدولة»، مقابل 6 لاعبين في فئة «الأجانب»، وفي فرق «دوري الدرجة الأولى» بعدد 20 لاعباً لفئة المواطنين ومن في حكمهم، مقابل 6 لاعبين في فئة «المقيمين»، و4 لفئة «الأجانب».

وقررت الرابطة تقليص قائمة الفرق في المباريات إلى 23 لاعباً، على ألا يزيد عدد اللاعبين من الأجانب والمقيمين على 10 لاعبين، ويجب في جميع الأحوال ألا يزيد عدد اللاعبين الأجانب والمقيمين داخل الملعب على 7 لاعبين، مقابل ألا يزيد عدد اللاعبين الأجانب والمقيمين داخل الملعب على 8 لاعبين في مسابقة «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» حصراً.