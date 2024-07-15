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الرياضة

الأرجنتين تُتوج بـ «كوبا أميركا»

الأرجنتين تُتوج بـ «كوبا أميركا»
15 يوليو 2024 08:16

 
ميامي (أ ف ب)

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قاد المهاجم «البديل السوبر» لاوتارو مارتينيز منتخب بلاده الأرجنتين إلى الاحتفاظ باللقب، والانفراد بالرقم القياسي في عدد الألقاب في مسابقة كوبا أميركا لكرة القدم، عندما سجل له هدف الفوز في مرمى كولومبيا 1-0، بعد التمديد في المباراة النهائية، على ملعب «هارد روك» في ميامي.
وسجل مارتينيز الهدف الوحيد في الدقيقة 112، إثر تمريرة حاسمة من البديل الآخر جيوفاني لو سيلسو، معززاً صدارته للائحة الهدافين بخمسة أهداف، وتُوج هدافاً للنسخة.
وكان مهاجم إنتر ميلان الإيطالي مارتينيز ولاعب وسط توتنهام الإنجليزي لو سيلسو بين ثلاثة تبديلات قام بها المدرب ليونيل سكالوني دفعة واحدة في الدقيقة 96، عندما أشركهما مع لاعب وسط روما الإيطالي لياندرو باريديس مكان مهام مانشستر سيتي الإنجليزي خوليان ألفاريز ولاعبي وسط تشيلسي الإنجليزي إنسو فرنانديس وليفربول الإنجليزي أليكسيس ماك أليستر توالياً.
وهو اللقب السادس عشر للأرجنتين في 30 مباراة نهائية في المسابقة (حلت وصيفة 14 مرة)، وفكت شراكة الرقم القياسي في عدد الألقاب مع أوروجواي (15) التي حلت ثالثة بفوزها على كندا 4-3 لبركلات الترجيح (الوقت الأصلي 2-2).
وصنع ألبيسيليستي التاريخ كونه أصبح أول منتخب في القارة الأميركية الجنوبية يفوز بثلاث بطولات كبرى على التوالي، بعد كوبا أميركا في 2021 وكأس العالم في 2022.
وعادلت الأرجنتين إنجاز المنتخب الوحيد الذي نجح قبله في تحقيق هذا «الهاتريك» وهو إسبانيا التي توجت بطلة للعالم عام 2010 في جنوب أفريقيا بين لقبيها في كأس أوروبا عامي 2008 و2012، علماً أن منتخب لا روخا تُوج بلقبه الرابع في المسابقة القارية عندما تغلب على إنجلترا 2-1 في المباراة النهائية في برلين، وانفرد بالرقم القياسي في عدد الألقاب في القارة العجوز، والذي كان يتقاسمه مع ألمانيا، ضحيته في ربع النهائي.
وأوقفت الأرجنتين السلسلة الرائعة لكولومبيا في 28 مباراة، من دون خسارة وحرمتها من اللقب الثاني في تاريخها، بعد الأول عام 2001 (على حساب بيرو) في ثالث مباراة نهائية لها بعد خسارتها نسخة 1975 أمام بيرو.
ويبقى العزاء الوحيد لكولومبيا اختيار قائدها خاميس رودريجيز أفضل لاعب في البطولة.
وتوجت الأرجنتين مشوارها الرائع في النسخة الحالية، حيث حققت الفوز في خمس مباريات من أصل ستة، من دون أن تهتز شباكها ما توَّجَ حارس مرماه إيميليانو مارتينيز أفضل حارس في البطولة، ونجحت في تحقيق الانتصار رغم إصابة نجمها وقائدها ليونيل ميسي في الدقيقة 64 وخروجه باكياً.
وسقط ميسي على أرضية الملعب، بعدما فقد توازنه، خلال محاولته استعادة كرة في منتصفه في الدقيقة 64، فمسك بفخذه الأيمن وطلب تدخل الجهاز الطبي الذي حاول إسعافه دون جدوى، فتم استبداله بجناح فيورنتينا الإيطالي نيكولاس جونساليس.
وخرج اللاعب البالغ من العمر 37 عاماً والحائز على جائزة الكرة الذهبية ثماني مرات وبطل العالم في عام 2022، وهو يعرج بعد دقيقتين وسط هتاف الجماهير.
وبمجرد جلوسه على مقاعد البدلاء، لم يستطع احتواء دموعه، كما وضع ثلجاً على كاحل قدمه اليمنى.
وتأخر انطلاق المباراة لمدة ساعة و22 دقيقة بسبب فوضى الجماهير التي اقتحمت الملعب بالقوة، واستخدمت الشرطة القوة، واعتقلت أشخاصاً عدة حاولوا دخول الملعب بدون تذاكر على ما يبدو.
وظلت الأبواب مغلقة لعدة ساعات، وتدخل رجال الإسعاف لإنقاذ بعض المشجعين من حالات الإغماء بسبب ارتفاع درجة الحرارة (حوالي 34 درجة) وضغط الحشود، وعندما أعاد المنظمون فتح الأبواب، عاد دخول المشجعين مرة أخرى في حالة من الفوضى.

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