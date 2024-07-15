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الرياضة

ميسي.. 3 أرقام قياسية

ميسي.. 3 أرقام قياسية
15 يوليو 2024 08:19

واشنطن (د ب أ)

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واصل الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي تحطيم الأرقام القياسية خلال مسيرته الحافلة مع الساحرة المستديرة، حيث كان على موعد مع إنجاز جديد في كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أميركا).
وتواجد ميسي في القائمة الأساسية لمنتخب الأرجنتين، خلال لقائه مع نظيره الكولومبي في المباراة النهائية للمسابقة القارية، المقامة في الولايات المتحدة،
وبات هذا هو النهائي الخامس لكوبا أمريكا الذي يخوضه ميسي في مشواره الكروي، لينفرد بالرقم القياسي، بوصفه أكثر اللاعبين خوضا للمباريات النهائية في تاريخ المسابقة الدولية الأقدم والأعرق على مستوى المنتخبات في العالم، بعدما كان يتقاسمه مع مواطنه المعتزل خافيير ماسكيرانو، الذي شارك في 4 نهائيات.
وكان ميسي شارك في المباريات النهائية لنسخ 2007 و2015 و2016 و2021 و2024 بالبطولة.
وأصبح هذا هو الرقم القياسي الثالث الذي يحققه ميسي في النسخة الحالية لكوبا أمريكا، بعدما بات أكثر اللاعبين خوضا للمباريات في تاريخ المسابقة، برصيد 39 لقاء ، كما بات ثاني لاعب يهز الشباك في 6 نسخ مختلفة بالبطولة.
وكان ميسي أحرز هدفا خلال فوز الأرجنتين 2- صفر على كندا بالدور قبل النهائي للبطولة، ليكرر إنجاز البرازيلي الراحل زيزينيو، الذي تمكن من التسجيل في 6 نسخ للبطولة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1916 .

أميركا
كوبا أميركا
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كولومبيا
ليونيل ميسي
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