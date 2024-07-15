«اللعنة الكبرى» تطارد إنجلترا وساوثجيت!

لندن (د ب أ)



واصل سوء الحظ ملازمته للمنتخب الإنجليزي، ومديره الفني المحلي جاريث ساوثجيت، عقب فشل الفريق في الفوز بلقب كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024).

وخسر منتخب إنجلترا 1-2 أمام نظيره الإسباني في المباراة النهائية للمسابقة القارية، التي استضافتها ألمانيا، وذلك على الملعب الأولمبي في العاصمة برلين، لتواصل لعنة البطولات الكبرى مطاردتها للمنتخب العريق، الذي لم يظفر سوى بلقب كأس العالم 1966 طوال تاريخه الحافل مع الساحرة المستديرة.

وأصبحت هذه هي المباراة النهائية الثانية على التوالي في أمم أوروبا التي يعجز المنتخب الإنجليزي عن الفوز بها، بعدما خسر منتخب (الأسود الثلاثة) نهائي النسخة الماضية للبطولة (يورو 2020) أمام إيطاليا بركلات الترجيح، تحت قيادة ساوثجيت.

وألقت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) الضوء على سجل ساوثجيت في قيادة المنتخب الإنجليزي حتى الآن.

البطولات الكبرى لقد جعل ساوثجيت منتخب إنجلترا أقرب للتتويج بكأس العالم أو أمم أوروبا أكثر من أي مدرب آخر منذ تتويج الفريق بلقبه الوحيد في المونديال عام 1966 تحت قيادة السير ألف رامسي.

وقاد ساوثجيت منتخب إنجلترا للصعود لنهائي أمم أوروبا في نسختين متتاليتين، قبل تأهل الفريق أيضا للدور قبل النهائي في كأس العالم.

وخلال مشواره في مونديال 2018 بروسيا، حقق منتخب انجلترا 3 انتصارات من إجمالي 7 لقاءات خاضها الفريق بالبطولة، حيث تغلب على تونس وبنما وخسر أمام بلجيكا بالدور الأول، قبل أن يستعين بركلات الترجيح للفوز على كولومبيا في دور الـ16 عقب انتهاء الوقت الإضافي للمباراة بالتعادل 1-1، ليفوز بعد ذلك 2 - صفر على السويد بدور الثمانية. وفي الدور قبل النهائي، خسرت إنجلترا 1- 2 أمام كرواتيا، بعد اللجوء للوقت الإضافي، لتكتفي بعد ذلك بنيل المركز الرابع في المونديال، عقب الهزيمة صفر - 2 أمام بلجيكا.

وفي مسيرته نحو نهائي يورو 2020، سقط منتخب إنجلترا في فخ التعادل السلبي فقط أمام نظيره الأسكتلندي بدور المجموعات، الذي شهد فوز الفريق على كرواتيا والتشيك.

وخلال الأدوار الإقصائية في البطولة، تغلبت إنجلترا 2 - صفر على ألمانيا بدور الـ16 و4 - صفر على أوكرانيا بدور الثمانية، و2 - 1 على الدنمارك بعد التمديد في المربع الذهبي، وفي المباراة النهائية فشل الفريق في الحفاظ على تقدمه على نظيره الإيطالي بهدف نجمه لوك شو المبكر، بعدما استقبلت شباكه هدف التعادل بواسطة ليوناردو بونوتشي في الشوط الثاني، ليخسر في النهاية 2- 3 بركلات الترجيح. وطوال مشواره في البطولة القارية، التي أقيمت بعدة مدن أوروبية آنذاك، سجلت إنجلترا 11 هدفاً في 7 لقاءات، ومنيت شباكها بهدفين فقط. وفي مونديال 2022 بقطر، كان الفوز الساحق 6-2 على إيران بمثابة بداية مشوار واعد آخر بالنسبة لإنجلترا في البطولة، وذلك رغم التعادل السلبي مع الولايات المتحدة، حيث حقق بعدها الفريق فوزاً كبيراً على ويلز 3- صفر في ختام مشواره بمرحلة المجموعات، قبل أن يتغلب على السنغال بالنتيجة ذاتها في دور الـ 16.

واصطدم المنتخب الإنجليزي بنظيره الفرنسي في دور الثمانية للبطولة، لكنه خسر 1- 2 أمام منتخب (الديوك) في المباراة التي شهدت تسجيل هاري كين هدف فريق ساوثجيت الوحيد، قبل أن يهدر ركلة أخرى. وفي يورو 2024، استهل منتخب إنجلترا مشواره في البطولة بفوز صعب 1- صفر على سويسرا، قبل أن يتعادل 1- 1 مع الدنمارك، ثم بدون أهداف مع سلوفينيا بدور المجموعات.

وفي مرحلة خروج المغلوب، انتصرت إنجلترا 2 - 1 على سلوفاكيا في دور الـ16 بعد اللجوء للوقت الإضافي، واجتازت عقبة سويسرا في دور الثمانية بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 -1، ثم تغلبت 2 - 1 بصعوبة بالغة على هولندا في اللحظات الأخيرة بالدور قبل النهائي.

وفي المباراة النهائية، بادر المنتخب الإسباني بالتسجيل عبر نيكو وليامز، لكن سرعان ما أحرز كول بالمر هدف التعادل لإنجلترا، غير أن ميكيل أويارزبال أحرز هدف تتويج إسبانيا باللقب في الدقيقة 87 من عمر اللقاء.

وبصفة عامة، خاض منتخب إنجلترا 26 مباراة مع ساوثجيت في كأس العالم وأمم أوروبا، حقق خلالها 14 فوزاً بنسبة انتصارات 8ر53%، مقابل 7 تعادلات و5 هزائم، وأحرز لاعبوه 44 هدفاً، واستقبل مرماه 20 هدفاً.