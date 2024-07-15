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الرياضة

6 لاعبين يتقاسمون لقب هداف «يورو 2024»

6 لاعبين يتقاسمون لقب هداف «يورو 2024»
15 يوليو 2024 08:58

برلين (د ب أ)

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تقاسم ستة لاعبين جائزة هداف النسخة السابعة عشرة من بطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم التي أقيمت في ألمانيا من 14 يونيو إلى 14 يوليو. 
وتسلم الإسباني داني أولمو جائزة الهداف، بعد تتويج منتخب بلاده باللقب للمرة الرابعة في تاريخه بالفوز على إنجلترا 2-1 في المباراة النهائية. 
وسجل أولمو ثلاثة أهداف في مسيرة تتويج منتخب إسبانيا، حيث هز شباك جورجيا وألمانيا وفرنسا في الأدوار الإقصائية. 
ولكن الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، أكد أن هداف يورو 2024 يتشارك بها خمسة لاعبين آخرين سجلوا 3 أهداف أيضاً. 
وتساوى أولمو أيضاً مع منافسه في المباراة النهائية الإنجليزي هاري كين، والهولندي كودي جاكبو الذي ودع المنافسات من الدور قبل النهائي.
وتضم القائمة أيضاً الألماني جمال موسيالا الذي ودع منتخب بلاده البطولة من دور الثمانية بالخسارة 1-2 أمام إسبانيا، والجورجي جورجيس ميكوتادزي الذي ودع منتخبه من دور الـ16 بالخسارة 1-4 أمام إسبانيا أيضاً. 
وسجل ثلاثة أهداف أيضاً اللاعب السلوفاكي إيفان شرانز، قبل خروج منتخب بلاده من دور الـ16 بالخسارة 1-2 أمام إنجلترا بعد التمديد للوقت الإضافي.

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