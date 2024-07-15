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الرياضة

ساوثجيت: لا عزاء الآن!

ساوثجيت: لا عزاء الآن!
15 يوليو 2024 09:23

 
برلين (د ب أ)

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قال جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا، إن الوقت غير مناسب لاتخاذ قرار بشأن مستقبله، بعد الخسارة أمام إسبانيا بنتيجة 1-2 في برلين بنهائي بطولة أمم أوروبا لكرة القدم.
ويقود ساوثجيت «53 عاماً» المسؤولية منذ 2016، وينتهي تعاقده الحالي في ديسمبر المقبل.
وسئل المدرب الإنجليزي عن مستقبله، ليجيب عبر بي بي سي «الآن ليس الوقت المناسب للحديث عن هذا الموضوع، بل أحتاج للتحدث مع الأشخاص المناسبين ومنح نفسي بعض الوقت».
وأضاف «الوصول لنهائي آخر فرصة أفخر بها، لكن أعيش إحساساً صعباً في الوقت الحالي».
ووصل المنتخب الإنجليزي تحت قيادة ساوثجيت لنهائي أمم أوروبا مرتين، وقبل نهائي كأس العالم 2018 ودور الثمانية في مونديال 2022، وتعرض ساوثجيت لانتقادات عنيفة على مدار شهر في ألمانيا، رغم تأهل إنجلترا للأدوار الإقصائية في صدارة المجموعة، كما ألقت الجماهير أكواباً بلاستيكية عليه بعد التعادل مع سلوفينيا.
كما صرح المدرب الإنجليزي عبر قناة (آي تي في) «الفضل الأكبر للاعبينا في المكانة التي وصلنا لها، لكن عندما تكون قريباً يجب أن تنتهز الفرصة».
وقال «لقد مثلوا قميص إنجلترا بشكل رائع، ولكن إسبانيا سيطرت بشكل أكبر على المباراة، ومنتخب إنجلترا في وضع جيد من حيث خبرات لاعبيه، معظم لاعبي الجيل الحالي سيكونون متواجدين في النسخة القادمة من كأس العالم وبطولة أمم أوروبا.
وأتم جاريث ساوثجيت تصريحاته «هناك الكثير لنتطلع إليه، لكن لا عزاء في مثل هذه اللحظة».

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