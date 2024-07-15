كين: إنه الألم!

برلين (أ ف ب)



تحسّر قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين على الفرصة الضائعة، وذلك بعد خسارته ورفاقه في «الأسود الثلاثة» نهائي كأس أوروبا لكرة القدم أمام إسبانيا 1-2، على الملعب الأولمبي في برلين.

وللنسخة الثانية توالياً، سقطت إنجلترا في المتر الأخير، بعدما خسرت نهائي صيف 2021 على أرضها أمام إيطاليا بركلات الترجيح، لتفشل بالتالي في إحراز لقبها القاري الأول، ولقبها الثاني على الإطلاق بعد كأس العالم 1966 على أرضها.

وقال كين عقب المباراة لقناة «أي تي في»، إنه «من الصعب التعبير بالكلمات عما نشعر به جميعاً الآن، مباراة صعبة، لقد قمنا بعمل جيد للعودة إلى المباراة، وكافحنا من أجل البناء على ذلك، من الصعب هضم الهدف المتأخر الذي تلقيناه» في الدقيقة 86 عبر البديل ميكيل أويارزابال الذي منح إسبانيا لقبها الرابع.

وتابع كين «كنا نعود من بعيد طيلة البطولة، كنا قريبين (من اللقب)، لكننا لم نتخذ الخطوة التالية للفوز بها، في الشوط الأول، عانينا، لم نتمكن من الاحتفاظ بالكرة، الشوط الثاني كان أفضل وسجلنا الهدف، ثم ومن كرة عرضية انتهى الأمر، هذا هو النهائي».

وأردف مهاجم بايرن ميونيخ الألماني الذي تصدر ترتيب الهدافين بثلاثة أهداف لكن مشاركة مع خمسة لاعبين آخرين، إنها «فرصة ضائعة، ليس من السهل الوصول إلى هذه المباريات النهائية، عليك أن تغتنمها عندما تأتي، ولم نفعل ذلك مجدداً، إنه أمر مؤلم للغاية وسيظل مؤلماً لفترة طويلة».

وتحدث عن مدربه جاريث ساوثجيب بالقول إنه «سيأخذ بعض الوقت لاتخاذ القرار بشأن مستقبله، أردنا الفوز باللقب من أجله».