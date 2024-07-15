الإثنين 15 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

خاميس أفضل لاعب في «كوبا أميركا»

خاميس أفضل لاعب في «كوبا أميركا»
15 يوليو 2024 09:32

 
واشنطن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
سر تأخير انطلاق نهائي «كوبا أميركا»!
ميسي.. 3 أرقام قياسية


أعلنت اللجنة المنظمة لكأس أميركا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أميركا 2024)، عن جوائز المسابقة التي احتضنتها الولايات المتحدة من 20 يونيو الماضي، حتى 14 يوليو الجاري. وتُوج منتخب الأرجنتين باللقب للمرة الـ16 في تاريخه، عقب فوزه 1- صفر على كولومبيا في المباراة النهائية للمسابقة القارية.
وتُوج الكولومبي خاميس رودريجيز بجائزة أفضل لاعب في البطولة، بعد المستوى اللافت الذي قدمه طوال مشواره منتخب بلاده في المسابقة، التي شهدت تأهله للمباراة النهائية للمرة الأولى منذ عام 2001.
وأسهم خاميس، لاعب فريق ساو باولو البرازيلي، بسبعة أهداف لمنتخب كولومبيا خلال مشواره في النسخة الحالية للمسابقة، حيث أحرز هدفاً، وقدم 6 تمريرات حاسمة لزملائه، ليصبح أول لاعب في البطولة منذ عام 2011، يصنع هذا العدد من الأهداف لزملائه خلال نسخة واحدة.
وفاز المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بجائزة هداف البطولة برصيد 5 أهداف، كان آخرها هدف تتويج منتخب بلاده باللقب.
في المقابل، توج الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز بجائزة أفضل حارس في البطولة، بعدما أسهم بتصدياته في تتويج منتخب «راقصي التانجو» باللقب.

أميركا
كوبا أميركا
الأرجنتين
كولومبيا
خاميس رودريجيز
آخر الأخبار
صور.. تفاصيل محاولة اغتيال ترامب لحظة بلحظة
الأخبار العالمية
صور.. تفاصيل محاولة اغتيال ترامب لحظة بلحظة
14 يوليو 2024
الكويت: السيطرة على حريق محدود في مستشفى مبارك دون وقوع إصابات
الأخبار العالمية
الكويت: السيطرة على حريق محدود في مستشفى مبارك دون وقوع إصابات
اليوم 11:15
دي لا فوينتي: إسبانيا لم تحصد كأس أوروبا بـ «المجان»!
الرياضة
دي لا فوينتي: إسبانيا لم تحصد كأس أوروبا بـ «المجان»!
اليوم 11:08
«الإمارات للدراجات».. انتظار 6 خطوات نحو مجد «طواف فرنسا»
الرياضة
«الإمارات للدراجات».. انتظار 6 خطوات نحو مجد «طواف فرنسا»
اليوم 11:00
«صيف آمن وسعيد» في الحمرية بالشارقة
علوم الدار
«صيف آمن وسعيد» في الحمرية بالشارقة
اليوم 10:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©