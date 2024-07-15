خاميس أفضل لاعب في «كوبا أميركا»



واشنطن (د ب أ)



أعلنت اللجنة المنظمة لكأس أميركا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أميركا 2024)، عن جوائز المسابقة التي احتضنتها الولايات المتحدة من 20 يونيو الماضي، حتى 14 يوليو الجاري. وتُوج منتخب الأرجنتين باللقب للمرة الـ16 في تاريخه، عقب فوزه 1- صفر على كولومبيا في المباراة النهائية للمسابقة القارية.

وتُوج الكولومبي خاميس رودريجيز بجائزة أفضل لاعب في البطولة، بعد المستوى اللافت الذي قدمه طوال مشواره منتخب بلاده في المسابقة، التي شهدت تأهله للمباراة النهائية للمرة الأولى منذ عام 2001.

وأسهم خاميس، لاعب فريق ساو باولو البرازيلي، بسبعة أهداف لمنتخب كولومبيا خلال مشواره في النسخة الحالية للمسابقة، حيث أحرز هدفاً، وقدم 6 تمريرات حاسمة لزملائه، ليصبح أول لاعب في البطولة منذ عام 2011، يصنع هذا العدد من الأهداف لزملائه خلال نسخة واحدة.

وفاز المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بجائزة هداف البطولة برصيد 5 أهداف، كان آخرها هدف تتويج منتخب بلاده باللقب.

في المقابل، توج الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز بجائزة أفضل حارس في البطولة، بعدما أسهم بتصدياته في تتويج منتخب «راقصي التانجو» باللقب.