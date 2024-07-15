«الإمارات للدراجات».. انتظار 6 خطوات نحو مجد «طواف فرنسا»

مراد المصري (أبوظبي)

يتطلع فريق الإمارات للدراجات الهوائية، لبدء خطوات العد التنازلي نحو الفوز للمرة الأولى بلقب طواف فرنسا، الأعرق بين السباقات الكبرى في هذه الرياضة، وذلك مع دخوله بداية من اليوم، المراحل الست الأخيرة المتبقية من النسخة الـ 111، وذلك بثقة كبيرة مع تمسكه بصدارة الترتيب بشكل بارز بقيادة تادي بوجاتشار.

ومنذ تأسيس فريق الإمارات للدراجات الهوائية في عام 2017، نجح بقطع خطوات عملاقة في زمن قياسي، وحقق انتصارات بارزة في سباقات عديدة، ولعل اللافت أن بوجاتشار قاد الفريق للفوز بطواف إيطاليا في شهر مايو الماضي فقط، ليدخل الفريق منافسات هذه النسخة بثقة كبيرة، وتطلعات بالبناء على ما تحقق في العام الماضي، عندما احتل السلوفيني المركز الثاني، إلى جانب نيله «القميص الأبيض» لأفضل متسابق شاب، ونال فريق الإمارات إجمالاً وصافة الترتيب على صعيد الفرق.

وفي هذه النسخة تبدو الثقة أعلى والنتائج في تصاعد مميز، خصوصاً بعد فوز بوجاتشار بالمرحلتين 14 و15 على التوالي، ليبتعد في صدارة الترتيب مرتدياً «القميص الأصفر» بفارق 3 دقائق و9 ثوانٍ عن الدنماركي جوناس فينجاجارد من فريق فيسما الهولندي، صاحب المركز الثاني، كما أنه يمتلك حالياً القميص المنقط باللون الأحمر للدراج الأفضل للمسارات الجبلية برصيد 77 نقطة.

وبعد راحة لمدة 24 ساعة لشحن الطاقة للمشاركين، تعاود المنافسات الانطلاق بداية من اليوم، وتبدو الثقة كبيرة لدى بوجاتشار كون ثلاث منها ستكون بالمسار الجبلي.

وتمتد المرحلة «16» لمسافة 188.6 كلم، على المسار المسطح، والمرحلة «17» لمسافة 177.8 كلم على المسار الجبلي، والمرحلة «18» لمسافة 179.5 كلم على مسار التلة، والمرحلة «19» لمسافة 144.6 كلم على المسار الجبلي، والمرحلة «20» لمسافة 132.8 كلم على المسار الجبلي أيضاً، فيما ستكون المرحلة «21» والأخيرة بنظام «السباق ضد الساعة»، لمسافة 33.7 كلم حيث تنطلق من موناكو إلى نيس حيث ستقام هناك مراسم التتويج.

وعبر بوجاتشار، عن رضاه بالنتائج التي يحققها لحد الآن، وخصوصاً المرحلة «15»، وقال: «بالعادة لا أكون مرتاحاً في دراجة الحرارة العالية، إلا أن الأمور جرت على ما يرام في المرحلة الـ 15، نوعاً ما أحب هذه المنطقة الجبلية لذلك أشعر بالثقة هنا دائماً».

وأضاف: «هناك وتيرة عالية من المنافسين تتطلب منك البقاء دائماً في كامل التركيز للوصول إلى المسافة الأخيرة وأنت تمتلك الطاقة اللازمة».

وختم «التقدم بفارق أكثر من 3 دقائق عن أقرب منافسي، لا يغير من الأمر شيئاً، ويجب أن نحافظ على هذه الوتيرة والروح القتالية في فريق الإمارات للدراجات الهوائية، والأسبوع المقبل، سيكون مهماً للغاية، لذلك يوم الراحة جيد لتصفير الحسابات ونعود مرة أخرى بنفس الرغبة والجاهزية».