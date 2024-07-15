اتحاد الكرة يستحدث 5 بطولات للسوبر في «المراحل السنية»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

وسع اتحاد الكرة رقعة مسابقات المراحل السنية لموسم 2024-2025، بما نسبته 43% مقارنة بالموسم الماضي 2023-2024، ليصل العدد الإجمالي لمسابقات الموسم الجديد إلى 32، شملت فئات «تحت 21 و18 و16 و15 و14 و13 و12 و11 عاماً»، مقابل 18 في الموسم الماضي.

وتفصيلاً، كشف ملحق نظام مسابقات المراحل السنية والذي يعد جزءاً من التعميم السنوي لموسم 2024-2025، عن استحداث اتحاد الكرة وللمرة الأولى 5 بطولات لكأس السوبر، شملت فئات «تحت 21 و18 و16 و15 و14 عاماً»، بجانب استحداث فئات جديدة من بينها دوري تحت 18 و16 و15 «ب»، ودوري تحت 13 «ج» و«د»، ودوري تحت 11 «ج»، ودوريات تحت الأشبال 10 أعوام للفئات «أ»، «ب»، «ج».

وتباين أوجه تنظيم البطولات المستحدثة لـ «السوبر» في الموسم الجديد حسب الفئات العمرية، حيث تجمع «كأس السوبر» لفئة «تحت 21» بطل الدوري وكأس الإمارات في مباراة واحدة على اللقب، على أن يجمع السوبر حال جمع أحد الأندية بين لقبي الدوري والكأس، بطل الكأس بوصيف الدوري.

وتجمع المنافسة على لقب «كأس السوبر» لفئة تحت 18 عاماً، 4 أندية تشمل بطل الدوري في الفئتين «أ» و«ب»، بجانب بطلي الكأس في ذات الفئات، بنظام خروج المغلوب من الدور قبل النهائي، والذي يجمع 4 أندية.

ويتكرر سيناريو نظام مسابقة «السوبر» لفئة «تحت 18 عاماً»، في ثلاث فئات عمرية أخرى، تشمل «تحت 16 و15 و14 عاماً».

وتجمع المنافسة في فئة تحت 21 عاماً، 12 نادياً تشمل العين، الوصل، الجزيرة، شباب الأهلي، الظفرة، النصر، الشارقة، حتا، الإمارات، مليحة، الفجيرة، والعربي، فيما تجمع المنافسة في فئة تحت 18 عاماً، 21 نادياً، من بينها 11 تشارك في دوري تحت 18 «أ»، وتشمل العين، الوصل، شباب الأهلي، الشارقة، النصر، الوحدة، الجزيرة، بني ياس، عجمان، الإمارات، الظاهرة.

في المقابل، تشارك 10 أندية في دوري تحت 18 «ب»، وتشمل الرمس، الجزيرة الحمراء، خورفكان، الذيد، العربي، الفجيرة، النصر، كلباء، البطائح، العروبة.

وكانت ألقاب مسابقات المراحل السنية في الموسم الماضي 2023-2024، توزعت ما بين 10 أندية، تصدرها العين برصيد 6 ألقاب شملت دوري وكأس تحت 17 عاماً «أ»، ودوري تحت 16 و15 و14 «أ»، وتحت 12 «أ»، فيما توج دبا بلقب «دوري تحت 21» والظفرة بلقب الكأس للفئة ذاتها.

وحصد شباب الأهلي ثنائية الدوري والكأس «تحت 19»، إضافة إلى دوري الأشبال تحت 13 «ب»، وتحت 11 «أ»، وتوج الفجيرة بلقب دوري تحت 17 «ب»، والإمارات بثنائية دوري تحت 14 «ب»، وتحت 11 «ب»، والوحدة بلقب بدوري تحت 13 «أ»، والجزيرة دوري تحت 12 «ب»، ورأس الخيمة بدوري تحت 12 «ج».

........................................

مسابقات المراحل حسب المواسم

2019 - 2020: 20 مسابقة

2020 - 2021: 12 مسابقة

2021 - 2022: 15 مسابقة

2022 - 2023: 21 مسابقة

2023 - 2024: 18 مسابقة

2024 - 2025: 32 مسابقة

........................................

خريطة مسابقات المراحل موسم 2024-2025

دوري تحت 21

كأس الإمارات «تحت 21»

كأس السوبر «تحت 21»

.....................

دوري تحت 18 «أ»

دوري تحت «ب»

كأس الإمارات «تحت 18»

كأس السوبر «تحت 18»

..........................

دوري تحت 16 «أ»

دوري تحت 16 «ب»

كأس الإمارات «تحت 16»

كأس السوبر «تحت 16»

............................

دوري تحت 15 «أ»

دوري تحت 15 «ب»

كأس الإمارات «تحت 15»

كأس السوبر «تحت 15»

...........................

دوري تحت 14 «أ»

دوري تحت 14 «ب»

كأس الإمارات «تحت 14»

كأس السوبر «تحت 14»

...........................

دوري تحت 13 «أ»

دوري تحت 13 «ب»

دوري تحت 13 «ج»

دوري تحت 13 «د»

............................

دوري تحت 12 «أ»

دوري تحت 12 «ب»

دوري تحت 12 «ج»

............................

دوري تحت 11 «أ»

دوري تحت 11 «ب»

دوري تحت 11 «ج»

............................

دوري الأشبال تحت 10 «أ»

دوري الأشبال تحت 10 «ب»

دوري الأشبال تحت 10 «ج»