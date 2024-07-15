عبدالعزيز محمد مشرفاً لفريق الشارقة

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أعاد الشارقة، عبدالعزيز محمد عضو مجلس إدارة الشركة لمنصبه السابق «مشرف الفريق الأول»، في التوزيع الجديد للمهام الإدارية لأعضاء شركة الشارقة لكرة القدم، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة خالد المدفع.

واعتمد اجتماع المجلس توزيع المهام الإدارية على الأعضاء، حيث جرى اختيار ناصر بن عفصان رئيساً للجنة المالية والإدارية، وعبدالعزيز محمد مشرفاً للفريق الأول، وعلي ثاني رئيساً للجنة الفنية، وجمال بوهندي رئيساً للاحتراف والتعاقدات، وحسن أحمد مشرفاً لفريق الرديف وقطاع المراحل السنية، وإبراهيم خليل مشرفاً لمدرسة الكرة.