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الرياضة

ماكنتري يحصد «النخبة الثانية» في «السباق إلى دبي»

ماكنتري يحصد «النخبة الثانية» في «السباق إلى دبي»
15 يوليو 2024 13:30

دبي (الاتحاد)

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حصد الأسكتلندي روبرت ماكنتري لقب بطولة جينيسيس أسكتلندا المفتوحة، ضمن جولة «دي بي ورلد للجولف»، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بعد «نهاية دراماتيكية» في الجولة الأخيرة من المنافسات، ليحقق حلمه بالتتويج أمام جماهير بلاده.
وتعتبر «جينيسيس أسكتلندا المفتوحة» واحدة من «سلسلة رولكس»، لنخبة الأحداث الحصرية خلال الموسم، والتي تضم أيضاً بطولات «هيرو دبي ديزرت كلاسيك»، و«بي إم دبليو بي جي أيه» الإنجليزية المفتوحة، و«أبوظبي إتش إس بي سي»، و«جولة دي بي ورلد».
أنهى ماكنتري منافسات البطولة، بإجمالي 18 ضربة تحت المعدل، ليحقق اللقب الثالث في مسيرته في «جولة دي بي ورلد»، لينطلق بسرعة الصاروخ، ويقطع 109 خطوات، ويحتل المركز الثالث في الترتيب العالمي الصادر لـ «السباق إلى دبي» من رولكس، بإجمالي 1571 نقطة هذا الموسم.
وحل الأسترالي أدم سكوت في المركز الثاني، برصيد 17 ضربة تحت المعدل، ليكون من أبرز اللاعبين الذين تقدموا على ترتيب «السباق إلى دبي» هذا الأسبوع، بانتقاله 36 مقعداً نحو المركز الخامس، بإجمالي 1497 نقطة.
واكتفى الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، بالمركز الرابع برصيد 14 ضربة تحت المعدل، وهو يتصدر ترتيب «السباق إلى دبي» هذا الموسم، بإجمالي 3236 نقطة.
من ناحية أخرى، اختتمت بطولة إيسكو الأميركية ضمن «روزنامة» جولة «دي بي ورلد»، وتُوج باللقب الإنجليزي هاري هال، بعد خوض 3 حفر إضافية فاصلة، عقب تساوي 5 لاعبين في الرصيد البالغ 22 ضربة تحت المعدل، في ختام الجولات الأربع الرئيسية.
ويشهد الموسم الحالي إقامة 5 سلسات دولية، لكل منها هويتها الخاصة هذا الموسم في جولة «دي بي ورلد»، ولكل سلسلة بطلها الخاص، الذي يحصد في كل منها 200 ألف دولار من مجموع مكافآت إضافية تبلغ مليون دولار.
ويتأهل أبطال كل سلسلة إلى بطولات سلسلة «باك 9»، قبل أن يختتم الموسم، بعد أن يطوف العالم تحت عنوان «بلاي أوف» الختامي لجولة دي بي ورلد.
وتضم «روزنامة» جولة «دي بي وورلد» للجولف هذا الموسم 44 بطولة في 24 دولة حول العالم، على أن يكون ختام الموسم الحالي للجولة التي تطوف العالم تحت شعار «السباق إلى دبي»، بضيافة الإمارات مع نظام متجدد عبر بطولتين على التوالي في نوفمبر المقبل، مع بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، في نادي ياس لينكس، بمشاركة أفضل 70 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي»، وبطولة جولة «دي بي ورلد» في عقارات جميرا للجولف، بمشاركة أفضل 50 لاعباً.

الإمارات
دبي
الجولف
روبرت ماكنتري
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