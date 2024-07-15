«التقاط الأوتاد» يحصد 4 برونزيات في «دولية روسيا»



موسكو (وام)



أحرز منتخب الفروسية لالتقاط الأوتاد، 4 ميداليات برونزية، في ختام مشاركته ببطولة روسيا الدولية باللباس الرياضي التقليدي، بإشراف الاتحاد الدولي للعبة.

وأقيمت البطولة بالعاصمة الروسية موسكو من 9 إلى 15 يوليو الجاري، بمشاركة 8 منتخبات هي الإمارات، ومصر، وقطر، وروسيا، وجنوب أفريقيا، وبيلاروسيا، وكازاخستان، وسوريا.

وحقق المنتخب الميدالية الأولى في منافسات «الرمح»، والثانية في فئة «السيف»، والثالثة في «المعلقات»، بالإضافة إلى برونزية المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة على مستوى الفرق.

وضمت قائمة المنتخب 5 فرسان، هم عبدالله محمد الشامسي، وسيف مبارك الحارثي، وفهد شنوان الشمري، وسيف سعيد الجنيبي، ومحمد عبدالله حسين.

وأكد راشد المزروعي رئيس قسم التقاط الأوتاد، في اتحاد الفروسية والسباق، أن تتويج المنتخب بعدد 4 ميداليات، وسط أجواء المنافسة القوية، من المؤشرات المهمة على التطور، والإمكانات الكبيرة للفرسان لمواجهة التحديات في البطولات العالمية.

وأضاف أن «أعمار فرسان المنتخب كانت أصغر مقارنة بالعديد من المشاركين بصفوف المنتخبات الأخرى، ونعول كثيراً على هذه النتائج الإيجابية لمتابعة العمل وتنفيذ البرامج التطويرية، استعداداً للاستحقاقات القادمة من بينها التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026».