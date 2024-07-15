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الرياضة

«فاتنة» تحصد كأس زايد للخيول العربية في إسبانيا

«فاتنة» تحصد كأس زايد للخيول العربية في إسبانيا
15 يوليو 2024 12:47

أبوظبي (الاتحاد)

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سباق «كأس زايد» للخيول العربية ينطلق في إسبانيا «الأحد»

توجت الفرس «فاتنة» للخيالة السلطانية العمانية، تحت إشراف المدرب فريدريك سانشيز، وقيادة الفارس مايكل فوريست، بطلة لسباق «كأس زايد»، للخيول العربية الأصيلة «قوائم»، بمضمار مدينة «سان سباستيان» شمال إسبانيا، فيما حصد المهر «فولمنزيف» لكلوديا دي كابريلا، بإشراف ماسميليانو ناردوزي، وقيادة ريمزندو سالو ستيفانو، لقب سباق كأس «الوثبة ستاليونز» بمضمار مدينة ليفورنو كابريللي الإيطالية، واللذين أقيما برعاية النسخة الـ 16 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
وتقام سباقات المهرجان، تشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، وتسليط الضوء على سباقاتها.
واجتذب سباق «كأس زايد» البالغ طوله 1600 متر، وجائزته 18 ألف يورو، 4 خيول في سن أربع سنوات فما فوق، بعد انسحاب «أميرة الشحانية»، وتميز السباق بالإثارة والتشويق والتكافؤ، حيث تنافس الرباعي حتى الأمتار الأخيرة، في مشهد حبس الأنفاس، قبل أن تخطف «فاتنة» اللقب بفارق رأس عن الجواد «أصلان الشحانية» لإسطبلات الشحانية، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جود جاي، فيما جاء ثالثاً بفارق طول «إيشان دو بوزلس» لمارسيل ميزي، وإشراف فيليب سوجرب، وقيادة فال جوتيريز.
كأس الوثبة
وحصد «فولمنزيف» لقب كأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة عمر 3 سنوات فقط، لمسافة 1950 متراً، البالغ إجمالي جوائزه المالية 6.600 يورو، بمضمار ليفورنو كابريللي الإيطالي، وجاء فوز البطل بفارق 5 أطوال عن رفيق إسطبله «فيسبروي»، بقيادة جافينو سانا، فيما جاء ثالثاً المهر «اورلاندو جو» لاورلاندو جايديتا، بإشراف ستيفانو ميتيني، وقيادة سيلفاتوري سولاس.
ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.
وانطلقت أولى سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئتين الثانية والثالثة.

كأس زايد للخيول العربية الأصيلة
مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول
كأس الوثبة ستاليونز
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