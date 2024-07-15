الريال يُجهز للتخلص من 6 لاعبين!

أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد إتمام التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، القادم من باريس سان جيرمان، والمنتظر تقديمه غداً «الثلاثاء» بملعب «سنتياجو برنابيو»، يفكر ريال مدريد في بيع أحد نجومه الفرنسيين الحاليين «فيرلان ميندي، إدواردو كامافينجا، أوريليان تشواميني» هذا الصيف إذا تلقى عرضاً جيداً بشأن أحدهم.

وبعد أن كان مبابي يتصور أنه سوف يزامل 3 من مواطنيه وزملائه في منتخب «الديوك»، إذ به يعلم أن «الميرينجي» قد يتخلص من أحدهم هذا الصيف، إذا كان العرض مغرياً.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن هناك 6 لاعبين قد يغادروا الريال هذا الصيف، والأمر يتعلق بكل من الإسباني داني سيبايوس وفران جارسيا وخيسوس فاليخو والبرازيلي رينيه جيسوس كارفالو، وحارس المرمى الأوكراني أندري لونين والظهير الفرنسي فيرلان ميندي، حتى وإن كان «البلانكوس» يفكر في تجديد عقد هذين اللاعبين الأخيرين «لونين وميندي».

ويصل الدولي الفرنسي ميندي «29 عاماً» إلى نهاية عقده في صيف 2025، ولكنه لم يقل شيئاً يتعلق برغبته في الرحيل عن الملكي، غير أن احتمال وصول الظهير الأيسر الكندي ألفونسو ديفيز قد يؤثر على قراره بالبقاء أوالرحيل، في الوقت الذي يتمنى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني استمراره وعدم رحيله.

وقالت الصحيفة، إن أمام ميندي قائمة طويلة بأسماء عدد من أفضل الأندية على الساحة الأوروبية، يسعى كل منها إلى الحصول على خدماته هذا الصيف، مشيرة إلى إن الريال جاهز للاستماع إلى كل العروض.