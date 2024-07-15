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الرياضة

كوكوريا ساخراً من نيفيل: شكراً على الدعم!

كوكوريا ساخراً من نيفيل: شكراً على الدعم!
15 يوليو 2024 15:00

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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بعد الانتصار التاريخي الذي حققه منتخب إسبانيا على إنجلترا 2-1، في المباراة النهائية لكأس الأمم الأوروبية «يورو 2024» بألمانيا، لم يفت المدافع الإسباني مارك كوكوريا لاعب تشيلسي الإنجليزي، الرد على الانتقادات التي وجهها له الدولي الإنجليزي «المخضرم» جاري نيفيل المذيع بشبكة سكاي سبورتس، وكان رده بطريقة مهذبة، من دون تجريح، وإنما حمل الكثير من السخرية من كلام المعلق الإنجليزي.
ولم يكن نيفيل الوحيد الذي هاجم كوكوريا، وإنما انتقدته أيضاً بعض الصحف الإنجليزية ووصفته بأنه «نقطة ضعف» في دفاع «لاروخا».
كما تعرض كوكوريا لألفاظ مسيئة، أطلقها الجناح الإنجليزي بوكايو ساكا، لدى سيرهما في النفق المؤدي إلى «غرف الملابس» بعد المباراة.
ودأب نيفيل على مهاجمة كوكوريا، مشيراً إلى أنه أحد الأسباب التي قد تحرم المنتخب الإسباني، من الوصول إلى أبعد مدى في البطولة، لأنه يراه نقطة ضعف واضحة في فريقه.
ولم ينتظر كوكوريا طويلاً، وإنما سارع بالرد على نيفيل عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، بعبارة بسيطة ولكنها فعالة، قائلاً: لقد وصلنا إلى نهاية البطولة يا جاري، وحملت كأسها، شكراً على مساندتك ودعمك.
وفي المقابل، أشادت الصحافة الإسبانية بالأداء القوي الذي قدمه كوكوريا في البطولة، في حين أبدت بعض المصادر الصحفية الإنجليزية دهشتها لعدم ظهور كوكوريا بهذا المستوى العالي مع «البلوز» في الموسم المنتهي.

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