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الرياضة

«فيكتوري» في باليرمو لخوض «مونديال إكس كات»

«فيكتوري» في باليرمو لخوض «مونديال إكس كات»
15 يوليو 2024 15:30

دبي (الاتحاد)

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يكتمل في مدينة باليرمو الإيطالية، الأربعاء، وفد فريق فيكتوري، استعداداً لخوض مراحل جائزة باليرمو الكبرى للزوارق السريعة «الجولة الثانية من بطولة العالم 2024»، والتي تنطلق منافساتها الجمعة وتستمر إلى الأحد المقبلين.
وتتجه بوصلة «آسياد البحار» إلى إيطاليا في محطة جديدة، حيث يرأس وفد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محمد عبدالله حارب الفلاحي، عضو مجلس إدارة النادي، المدير التنفيذي، ويضم الوفد خالد خميس بن دسمال، عضو مجلس الإدارة، وأحمد علي السميطي، مدير إدارة الفيكتوري، والمتسابقين سالم العديدي وعيسى آل علي قائدي زورق فيكتوري 7، إضافة إلى أعضاء الطاقم الفني.
ويتطلع سفراء رياضة الإمارات في فريق فيكتوري إلى مواصلة التألق، وتعزيز موقف الفريق في صدارة الترتيب العام للبطولة بعدما نجح قائدي زورق فيكتوري 7، الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي من بلوغ قمة الترتيب برصيد 65 نقطة، بفارق 4 نقاط فقط عن أقرب الملاحقين.
ويتطلع الثنائي العالمي سالم العديدي وعيسى آل علي إلى تكرار إنجازهما الكبير مع فريق فيكتوري عام 2017، واستعادة اللقب العالمي الكبير إلى خزائن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، والذي حققه 5 مرات أعوام 2012 و2013 و2014 و2015 و2017.

 

الإمارات
دبي
الفيكتوري
إيطاليا
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