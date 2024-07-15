دي ماريا.. «الدموع» في «ليلة التتويج»!



واشنطن (د ب أ)



أكد أنخيل دي ماريا، لاعب منتخب الأرجنتين لكرة القدم، أنه كان يحلم دائماً بإنهاء مسيرته لاعباً دولياً، بعد تتويجه بلقب كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم «كوبا أميركا 2024».

وقال دي ماريا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الأرجنتيني، وهو يبكي: «كان هذا مكتوباً، كان بهذه الطريقة، حلمت دائماً أننا سنفوز بكأس البطولة، وأنني سأعتزل بهذه الطريقة».

وأضاف: «لدي الكثير من المشاعر الجميلة التي لا يمكن وصفها، سأظل ممتناً للأبد لهذا الجيل الذي جعلني أحقق أشياء كنت أعتقد أنها كثيرة».

وكان أنخيل يبكي من الفرح، حيث كانت هي المباراة النهائية السابعة التي يخوضها دي ماريا مع المنتخب، كما أنه تُوج باللقب الدولي الرابع على التوالي «كوبا أميركا 2021، وفيناليسما 2022 وكأس العالم 2022 بقطر، وبطولة كوبا أميركا 2024» وكان دي ماريا، الذي ولد 14 فبراير 1988، يحلم دائماً بتحقيق النجاح في كرة القدم الاحترافية. ولكن كل ما حققه مع المنتخب الأرجنتيني كان يصعب تخيله، وشارك دي ماريا للمرة الأولى مع المنتخب الأرجنتيني في 6 سبتمبر 2008 أمام باراجواي في مباراة بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2010، وكانت تلك المباراة هي بداية لمسيرة استثنائية تضمنت خوضه 154 مباراة دولية، على مدار 16 عاماً.

ويعد دي ماريا ثالث أكثر لاعب مشاركة مع الأرجنتين خلف ليونيل ميسي (186) وخافيير ماسيكرانو (147).

وقال دي ماريا عن مسيرته: «لا يوجد أفضل من إنهاء مسيرتي بهذه الطريقة، ليس من السهل الوصول للمباريات النهائية والفوز بها».